Návrat krále se nechystá. Rosberg na návštěvě testů potvrdil svůj konec ve formuli 1

před 31 minutami

Nico Rosberg prohlásil na návštěvě testů formulí v Barceloně, že se mu po závodění nestýská a návrat nechystá. Jednatřicetiletému německému pilotovi se však velmi líbily nové monoposty. "To auto vypadá absolutně monstrózně," komentoval mistr světa design Mercedesu.

Barcelona - Během třetího testovacího dne týmů formule 1 se v boxech na okruhu Catalunya objevil mistr světa Nico Rosberg. Z pozice hosta si bývalý německý pilot užil mumraj v zázemí a také se rozzářil při pohledu na monoposty pro novou sezonu. Zároveň ale ujistil, že na nečekaném rozhodnutí opustit formuli 1 pouhých pět dnů po zisku titulu se nic nezměnilo a je nyní maximálně spokojený.

"Ani na okamžik jsem nepocítil touhu do toho auta sednout," řekl jednatřicetiletý Rosberg na návštěvě u svého bývalého zaměstnavatele, týmu Mercedes. "Užívám si svoji svobodu, že mohu v klidu přihlížet," dodal. Nad designem formulí pro novou sezonu se ale rozplýval. "To auto vypadá absolutně monstrózně a tak to má být. A jezdci jsou taky pořádně nažhavení," konstatoval Rosberg.

I na základě dosavadních výsledků testů zůstává Mercedes v jeho očích favoritem na další titul, ale velkého soupeře spatřuje ve Ferrari. Oba týmy také ve třetím dnu pokračovaly v těsném souboji na dálku.

V barvách mistrovského Mercedesu nejprve dopoledne Fin Valtteri Bottas, který zaujal v týmu Rosbergovo místo, jako první pokořil hranici jedné minuty a 20 sekund (1:19,705). Více než o sekundu tím vylepšil dosud nejlepší čas krajana Kimiho Räikkönena z Ferrari z úterního programu. Odpoledne se pro změnu zaskvěl druhý pilot Ferrari Sebastian Vettel z Německa, který se k Bottasovi přiblížil na 274 tisícin. Další v pořadí Daniel Ricciardo z Austrálie v red bullu už zaostal skoro o sekundu a půl.

Zatím poměrně s obtížemi krotí silný vůz kanadský nováček Lance Stroll z Williamsu. Už v úterý poškodil formuli v bezpečnostní zóně, dnes dopoledne opět skončil mimo trať a po přestávce dokonce po další ztrátě kontroly nad řízením narazil do zdi.

autor: ČTK | před 31 minutami

Související články