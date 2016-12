Na testy do Mercedesu půjdou Ogier i Rossi. Možná přijde i syn Schumachera

před 2 hodinami

Šéf stáje Mrcedes Toto Wolff si pohrává i s myšlenkou, že by do testovacích jízd nasadil i syna legendárního pilota Michaela Schumachera, třebaže je Mickovi teprve 17 let.

Berlín - Dvě slavná jména motoristického sportu chce posadit do kokpitu formule 1 šéf stáje Mercedes Toto Wolff. Testy na okruhu nabídl italskému motocyklistovi Valentinu Rossimu a francouzskému rallyeovému jezdci Sébastienu Ogierovi, jenž posbíral v minulých čtyřech letech čtyři tituly mistra světa.

"Formule 1 je také show," řekl Wolff italskému deníku Gazzetta dello Sport. "A proto bych rád otestoval schopnosti obou v našich monopostech. Zorganizuji denní testy."

Rossi, devítinásobný mistr světa, shodou okolností po nedávném ohlášení konce kariéry úřadujícího světového šampiona Nika Rosberga žertoval, že by si na uvolněné místo ve stáji Mercedes troufl. Sedmatřicetiletý jezdec už v minulých letech testoval vozy stáje Ferrari.

Wolff si pohrává i s myšlenkou, že by do testovacích jízd nasadil i syna legendárního pilota Michaela Schumachera, třebaže je Mickovi teprve 17 let. "Je to skvělý jezdec. Pokud se mu bude dařit ve formuli 3, spousta týmů ho bude sledovat, včetně Mercedesu," podotkl Wolff.

autor: ČTK | před 2 hodinami

Související články