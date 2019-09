Komentář: Co je se Schumim? Pátrání po stavu legendy formule 1 otvírá etické dilema

Zprávy o terapii v Paříži znovu rozproudily debatu o zdravotním stavu nejslavnějšího pilota historie formule 1.

Od nešťastné nehody při lyžování v Alpách se o zdraví Michaela Schumachera neví z oficiálních zdrojů téměř nic. O to víc bují různé fámy a spekulace.

Vůbec neví o světě. Kdepak, reaguje normálně a rozumí lidem kolem sebe.

Přijímá jen kašovitou stravu. To není pravda, jí příborem jako každý.

Zůstává stále ve vegetativním stavu. Naopak, jeho zdraví se za posledních téměř šest let od nehody na lyžích výrazně zlepšilo.

Předchozí věty znějí jako z vědomostní soutěže "Najděte fake news". Jenže to vše se opravdu o zdravotním stavu Michaela Schumachera po vážném úrazu mozku už napsalo. Na světě existuje jen málo prominentních pacientů, o nichž se ví tak málo jako o sedminásobném mistru světa formule 1.

Populární Schumi si soukromí bedlivě střežil už během své závodní kariéry. Pokračoval v tom i poté, co pověsil helmu na hřebík.

Jednou na Facebooku a dost

Perverzní hrou osudu ho nejvážnější zranění potkalo nikoliv v kokpitu monopostu F1, ale v předvečer 45. narozenin na svahu. Od té doby existuje přísné embargo na jakékoliv zprávy o tom, co se s rodákem z Hürthu vlastně děje. Poslední oficiální prohlášení vydala rodina letos v lednu u příležitosti Schumacherových padesátin.

"Těšíme se z toho a chceme za to z celého srdce poděkovat, že Michael s námi oslaví 50. narozeniny. Michael může být pyšný na to, co dokázal, a my jsme pyšní zrovna tak," objevilo se letos na začátku roku na Facebooku.

Padla i zmínka o jeho zdraví. Ale jen velmi mlhavá: "Můžete si být jistí, že je v těch nejlepších rukách a že děláme vše, co je v lidských silách, abychom mu pomohli. Prosíme, mějte pochopení, že se řídíme Michaelovým přáním a držíme téma tak citlivé, jako je zdraví, v soukromí."

Od té doby je oficiální facebookový účet legendy formule 1 zásobovaný opět jen připomínkami jeho skvělé kariéry a všech možných triumfů a rekordů.

Na světlo světa pak jen občas probleskly nějaké ty senzace nebo útržky informací od přátel, kteří Schumiho směli navštívit. Jenže také oni byli podrobení omertě a vyjadřovali se vágně ve stylu "my nesmíme ani naznačovat".

Další vlnu spekulaci spustil minulý týden francouzský list Le Parisien. Podle něj je sedminásobný světový šampion v Paříži a v nemocnici Georgese Pompidoua prochází buněčnou terapií u průkopníka této metody, profesora Philippea Menaschého. Ale jestli je cílem této léčby srdce, na něž se francouzský vědec specializuje, nebo buňky poraněného mozku, to nikdo nezainteresovaný netuší.

I svobodně zvolené mlčení vyvolává fámy

Je to dobře, nebo špatně? Řečeno mluvou zkušeného politického harcovníka: "Ano i ne."

Ze všeho nejdřív je třeba zdůraznit, že volba je na Schumacherově rodině. Pokud by o jeho stavu až do skonání světa nevydala ani písmenko, nemůže ji za to nikdo kárat. Má takové právo a basta.

Jenže umanutá mlčenlivost má i svoji stinnou stránku. Kde chybějí doložitelná fakta, tam bují nejrůznější (a nejhrůznější) spekulace, fámy či bohapusté lži.

Stačí si připomenout, jak ještě na klinice v Grenoblu se krátce po nehodě chtěl do Schumiho blízkosti vetřít novinář převlečený za kněze. To všechno proto, aby udělal senzační snímky pacienta bojujícího o holý život.

S "investigativní" prací žurnalisty nejmenovaného českého bulváru se loni na podzim setkal i Ralf Schumacher. Při prezentaci spolupráce jeho týmu se stájí Antonína Charouze padla - i přes výslovné upozornění, že to není předmětem tiskovky - jako první otázka právě na zdravotní stav jeho staršího bratra Michaela.

Jak je vidět, je to stále palčivá otázka. Ale ať už informací bude dál jako šafránu, nebo se fanoušci jednou dozvědí celou pravdu, nejdůležitější je jiná věc.

Aby byl Michael Schumacher - jak je to jen možné - zdravý a v pohodě.