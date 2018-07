Mercedesy selhaly, v čele šampionátu je opět Vettel. Rakouský závod ovládl Verstappen

před 10 hodinami

Spielberg - Velkou cenu Rakouska formule 1 vyhrál Max Verstappen z Red Bullu před dvojicí jezdců Ferrari Kimim Räikkönenem a Sebastianem Vettelem. Německý pilot se díky třetí příčce vrátil do čela průběžného pořadí šampionátu a před Lewisem Hamiltonem z Mercedesu, který závod nedokončil, má náskok jednoho bodu.

Dvacetiletý Verstappen si pro čtvrtý triumf v kariéře dojel až z pátého místa na startu a ukončil čtyřletou nadvládu Mercedesu na okruhu ve Spielbergu. Pomohlo mu k tomu i naprosté selhání německé stáje, jejíž vozy sice odstartovaly z první řady, ale kvůli technickým problémům do cíle nedojel jak vítěz kvalifikace Valtteri Bottas, tak úřadující mistr světa Hamilton.

"Nebylo to špatné, ale mohlo to být lepší. Ale auto mělo dobrou rychlost, takže se nám podařilo nějakou škodu odčinit," řekl Vettel, který po trestu z kvalifikace neodstartoval z třetího, ale až z šestého místa.

Mercedes nezačal závod vůbec špatně, a i když Bottas po startu přišel o první pozici, dokázal se rychle vrátit na druhé místo za Hamiltona. Jenže ve 14. kole musel finský pilot a obhájce loňského vítězství odstoupit, protože mu selhal nový motor, který přitom začal používat teprve před týdnem.

V závodě byl kvůli tomu zaveden virtuální safety car a přišlo další selhání Mercedesu. V čele jedoucí Räikkönen s Vettelem i dvojice red bullů Verstappen, Daniel Ricciardo toho využili k výměně pneumatik, zatímco vedoucí Hamilton zůstal na trati. Do boxů zajel až v 25. kole a na trať se vrátil čtvrtý za trojicí Verstappen, Ricciardo, Räikkönen a před pátým Vettelem.

"Zahodili jsme vítězství. Nechápu," rozčiloval se Hamilton. Za podcenění situace se mu poté několikrát omluvil hlavní stratég Mercedesu James Vowles. Smůla ale čtyřnásobného šampiona pronásledovala dál a v 39. kole se před něj dostal největší rival v boji o titul Vettel.

"Mohl jsem sice sám zajet do boxů, ale klukům u počítačů musíte na sto procent věřit. Na trati toho totiž moc nevidíte. Vidíte jen auto před sebou a auto za sebou," řekl Hamilton v rozhovoru pro Sky Sports. "Teď musíme zjistit, co jsme udělali špatně, protože jsme byli nejrychlejší," dodal.

Hamilton se pak po druhé zastávce v boxech díky odstoupení narozeninového oslavence Ricciarda vrátil na čtvrté místo, ale v 64. kole přišla další rána. Také čtyřnásobného mistra světa totiž zradil motor a Brit musel odstoupit. Do cíle Velké ceny nedojel poprvé po 33 závodech.

"Byl jsem na čtvrtém místě, tak jsem jel, co to šlo. Nic zvláštního," řekl k odstoupení Hamilton. "Nejsem ani naštvaný, takové věci se prostě stávají. Jediné, co můžeme udělat, je poučit se z toho. Jsem si jistý, že kluci udělají všechno pro to, aby to odčinili," přidal.

Do čela šampionátu se tak po devátém závodě v sezoně dostal opět Vettel, ale Hamilton si může vedení vzít zpět už za týden, kdy ho čeká domácí Velká cena v Silverstonu. "

Dneska to byl velmi bolestivý závod. Pro mě osobně nejhorší za posledních šest let," uvedl šéf Mercedesu Toto Wolff. "Prohráli jsme si závod při virtuálním safety caru, o to je to bolestivější. Ale za týden se jede v Silverstonu a musíme se odrazit," prohlásil.