Bottas vyhrál v Baku před Hamiltonem a Mercedes napodobil Ferrari z roku 1952

Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1 vyhrál Valtteri Bottas před obhájcem titulu a pětinásobným mistrem světa Lewisem Hamiltonem. Mercedes díky nim získal double i ve čtvrtém závodě sezony, což se mu povedlo jako teprve druhé stáji v historii šampionátu. Třetí místo dnes v Baku obsadil Sebastian Vettel z Ferrari.

Dosud jediným týmem, který dokázal vyhrát první čtyři závody v ročníku, bylo Ferrari v roce 1952. Mercedes výkon italské stáje napodobil poté, co Bottas v úvodním závodě ročníku v Austrálii vyhrál před Hamiltonem a v následujících Velkých cenách v Bahrajnu a Číně si umístění prohodili.

Mercedesu pomohlo další zaváhání Ferrari, které mělo v trénincích výrazně navrch, ale po nehodě Charlese Leclerca v kvalifikaci jako kdyby italské stáji došel dech. Bottas tak do závodu odstartoval z pole position před Hamiltonem a výhodu první řady využili na maximum.

"Byl to docela náročný závod, i když se vlastně nic nedělo. V závěru na mě Lewis tlačil, ale měl jsem to pod kontrolou. Hodně si toho vážím, vždyť je to moje teprve páté vítězství," uvedl Bottas. "Je to nejlepší start do sezony, jaký jsme kdy měli. Valtteri neudělal jedinou chybu a zasloužil si to. Já si závod prohrál už v kvalifikaci," přidal Hamilton.

Ferrari sice zkusilo zaskočit soupeře a Leclerca, který do závodu vyrazil až z osmého místa, nechalo na trati i poté, co Bottas s Hamiltonem zajeli do boxů pro nové gumy, ale tah nevyšel. Monacký pilot si nedokázal vypracovat dostatečně velký náskok a dostali se před něj Bottas, Hamilton, Vettel i Max Verstappen z Red Bullu.

"Ptal jsem se, jestli mám šanci je dojet, ale řekli mi: 'Ne'. Takže od té doby jsem šetřil gumy, a když se naskytla šance, tak jsem (úspěšně) zkusil získat bod za nejrychlejší kolo," řekl Leclerc. "V týmu nic špatně není. Může za to moje chyba z kvalifikace, za kterou jsem si sám několikrát vynadal. Ale i díky tomu budu příště silnější," dodal.

Bottas nakonec Hamiltona porazil o 1,5 sekundy a po nepovedené loňské sezoně, kdy ani jednou nezvítězil, si připsal už druhý letošní triumf a pátý celkově. Na prvním místě průběžného pořadí šampionátu má finský pilot náskok jednoho bodu před Hamiltonem, třetí Vettel už zaostává o 35 bodů.

Další závod je na programu za dva týdny v Barceloně. "Čeká nás hodně práce, ale myslím, že ve všech dosavadních závodech nám vždycky chyběl jen kousek. Do Barcelony nejedeme jako favorité, ale měli bychom mít nějaká vylepšení, takže musíme začít Mercedes prohánět," řekl Vettel.