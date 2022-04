Verstappen se zlobí. Tohle je nepřijatelné, kritizuje nespolehlivý Red Bull

Už ve druhém z úvodní trojice letošních závodů formule 1 zradil obhájce titulu Maxe Verstappena jeho monopost Red Bull. Nizozemec je s technikou týmu z Milton Keynes velmi nespokojený.

Bylo to nepříjemné déjà vu. V neděli v Melbourne, stejně jako na začátku sezony v Sáchiru, musel úřadující šampion kroužící za vedoucím Charlesem Leclerem s Ferrari odstavit svoji formuli mimo trať kvůli technické poruše.

Poprvé to byl problém s palivovým čerpadlem, příčinu nedělního selhání ve Velké ceně Austrálie bude tým analyzovat až po návratu v dílnách v Milton Keynes.

Už teď je ale jasné, že obhajoba titulu světového šampiona bude pro Nizozemce hodně těžká. Na rivala v monopostu z Marenella ztrácí už nyní 46 bodů.

Šesté místo průběžného pořadí taky není něco, čím by se chtěl Nizozemec chlubit. Méně než aktuálních 25 bodů měl po třech dílech sezony naposledy v roce 2018.

Nejvíc vrásek mu ale přidělává nespolehlivost Red Bullu. "Už jsem na Charlese (Leclerca) nechtěl útočit. Ale my jsme ten závod ani nedokončili. Je to dost frustrující a nepřijatelné," ulevil si po Velké ceně Austrálie.

Že budou problémy, tušil Verstappen už před tím, než zhasla červená světla a jezdci F1 se vydali do Grand Prix. Mechanici na startovním roštu pracovali na voze do poslední možné chvíle.

"Věděl jsem, že je něco špatně. To je pak dojetí do cíle vždycky s otazníkem. Ale pokud chcete bojovat o titul, tak se takové věci nesmí stávat," dodává úřadující mistr světa.

Se zklamáním své hvězdy se musí vyrovnat také vedení stáje Red Bull. "Jeho frustrace je naprosto pochopitelná. To, že nedojel do cíle, je opravdu velmi velké zklamání. Zatím nevíme, co se stalo, ale budeme muset přijít na konkrétní příčinu," ví týmový boss Christian Horner.

I v tak nepříjemné situaci se šéf snažil najít něco optimistického: Red Bully jsou rychlé. "Raději budu opravovat rychlou formuli, než se snažit zrychlit spolehlivý monopost. Nedokončené závody nemůžeme akceptovat, ale nejdřív musíme objevit, co se děje," dodává rakouský manažer.

Na přesnou analýzu příčin problémů Verstappenova vozu mají v Milton Keynes jen pár dní. Už příští týden se začnou balit na cestu do Imoly, kde šampionát pokračuje 24. dubna čtvrtým dílem.