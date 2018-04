Syn nezdárného otce Verstappen je solí formule 1. Zbytečně se ale stává i solí v očích soupeřů

před 27 minutami

"Šílený" Max má na to být Ayrtonem Sennou 21. století. Potřebuje ale zkrotit svůj bujný temperament.

Šanghaj/Praha - I když je mu teprve dvacet let, patří jméno Maxe Verstappena k nejčastěji skloňovaným mezi piloty formule 1. Předvádí mladicky bezstarostnou jízdou, která ale často končí karambolem. Ale i přesto je Nizozemec velkým příslibem do budoucnosti světa Grand Prix.

Rychlost a nespoutanost má Verstappen v krvi. Jeho otec Jos odjel 106 Velkých cen, kdy mimo jiné roku 2001 coby jezdec o kolo zpět sestřelil lídra GP Brazílie Juana Pabla Montoyu.

F1, VC Brazílie 2001: Jos Verstappen, Arrows a Juan-Pablo Montoya, Williams | Video: youtube.com

Také byl uznán vinným ze stalkingu své dnes už bývalé ženy, matky současného pilota Red Bullu, a v roce 1998 dostal pětiletou podmínku za napadení muže po kolizi při závodech motokár.

Takové geny jsou darem i prokletím. Dar se projevil v raketové kariéře, která u Maxe vyústila v to, že se na začátku sezony 2015 při debutu za volantem Toro Rossa stal vůbec nejmladším jezdcem, jenž kdy odstartoval do Velké ceny. A tím ve věku 17 let a 166 dní zůstane nejspíš navždy, protože následně Mezinárodní automobilová federace FIA určila minimální věk pro piloty F1 na 18 let.

O rok později, když po čtyřech závodech vyšoupl z Red Bullu Daniila Kvjata, opět přepisoval historické tabulky. V Barceloně vyhrál ve věku 18 let a 228 dní. Pak přišly ještě další dvě výhry a páté, respektive šesté místo v konečném hodnocení šampionátu.

Ovšem těch nej… a bodů by mohlo být mnohem víc. Verstappen sice hlavně na vodě připomíná legendárního Ayrtona Sennu a občas dělá ze soupeřů jen statisty, jenže mu chybí jedna ze Senecových ctností - trpělivost. Stačí jet chvilku za někým o poznání pomalejším a může přijít zbrklý předjížděcí pokus. Jen v posledních třech Grand Prix se to "Šílenému Maxovi" povedlo třikrát.

V Bahrajnu se hned po startu natlačil do Lewise Hamiltona, jehož Mercedes mu roztrhl pneumatiku a pro pilota Red Bullu to byla konečná.

Stejná dvojice se potkala v neděli v Šanghaji, kdy se Verstappen na nových pneumatikách unáhlil a místo před obhájcem titulu se ocitl mimo trať. No a o tom, co pak Nizozemec vyvedl Sebastianu Vettelovi, se už stačily napsat stohy papíru.

Co bude dál? Pokud rodák z Hasseltu s pomocí lidí kolem sebe dokáže zkrotit nezdravé emoce, bude tu rázem nový vážný aspirant na titul. A ne na jeden…