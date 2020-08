Kvalifikaci na Velkou cenu Británie F1 ovládl Hamilton

Kvalifikaci na Velkou cenu Británie formule 1 vyhrál obhájce titulu Lewis Hamilton a v neděli bude na třetí vítězství za sebou útočit z pole position. Nadvládu Mercedesu v dosavadním průběhu sezony potvrdil v Silverstonu druhým místem Valtteri Bottas.

Hamilton měl sice ve druhé části problémy a vyjel z trati, ale v závěrečném dějství stanovil časem 1:24,303 nový traťový rekord. Šestinásobný vítěz Velké ceny Británie vylepšil vlastní rekord na 91 kvalifikačních triumfů a na domácím okruhu v Silverstonu získal šestou pole position za posledních osm let.

"Hrozně tady foukalo, takže jízda tady vypadá, jako kdybyste žonglovali s míčky a stáli u toho na pohyblivé desce," řekl Hamilton. "Také proto jsem tam dostal hodiny, ale ustáli jsme to. Sice to nebylo dokonalé, ale tohle prostě neomrzí," přidal britský pilot.

Do první řady na startu čtvrtého závodu ročníku se vedle Hamiltona postaví jeho týmový kolega Bottas. Na šestinásobného mistra světa sice ztratil tři desetiny sekundy, ale i tak potvrdil, že vítěz posledních šesti Pohárů konstruktérů Mercedes zatím nemá v koronavirem zkrácené sezoně soupeře.

"Až do třetí části to byla velmi dobrá kvalifikace, ale potom mi začalo auto driftovat víc, než by se mi líbilo. Ale Lewis tady loni vyhrál z druhého místa, takže nejsem bez šance," uvedl Bottas. "Za námi je dost velká mezera, ale Valtteri mě od začátku držel pod tlakem a musel jsem tak jet na hraně," dodal Hamilton.

Třetí Max Verstappen z Red Bullu byl totiž o dalších sedm desetin pomalejší, stejně jako čtvrtý Charles Leclerc z Ferrari. Nedařilo se naopak druhému jezdci italské stáje čtyřnásobnému mistru světa Sebastianu Vettelovi, který byl se ztrátou dvou sekund na Hamiltona desátý.

"Mercedes je prostě strašně moc rychlý. Musíte se s tím smířit a dělat, co můžete. Takže budu bojovat, protože na třetím místě vždycky máte šanci," řekl Verstappen. "Naše nová auta jsou docela citlivá na vítr a pomalé zatáčky a chovají se hodně nezvykle. Ale i tak je to zábava s nimi jezdit," dodal.

Nedělní závod odstartuje v 15:10. Hamilton bude usilovat o 87. vítězství v kariéře, kterým by se přiblížil k rekordu slavného Michaela Schumachera na rozdíl čtyř triumfů.

Kvalifikace na Velkou cenu Británie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Silverstonu:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:24,303, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -0,313, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -1,022, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -1,124, 5. Norris (Brit./McLaren) -1,479, 6. Stroll (Kan./Racing Point) -1,536, 7. Sainz (Šp./McLaren) -1,662, 8. Ricciardo (Austr./Renault) -1,706, 9. Ocon (Fr./Renault) -1,906, 10. Vettel (Něm./Ferrari) -2,036.