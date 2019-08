Komentář: Ani ve formuli 1 není nikdo dokonalý. Naštěstí

před 14 minutami

Závodem na Hungaroringu se uzavřela první část sezony formule 1. Některé závody nudily, ale vyvážila to úžasná dramata jinde. Prostě svět Grand Prix má stále čím překvapovat.

Kdyby měsíční formulová pauza přišla o něco dřív, dalo by se mluvit o totální dominanci Mercedesu, který si z dalších stájí dělá dobrý den. Ale dění na trati ukázalo, že se tu objevil další vážný uchazeč o přední příčky. Letos je sice už náskok Lewise Hamiltona nedostižný, ale kdo ví, co bude s výsledkovou listinou příští rok.

Deštivý Hockenheimring, označované mnohými experty za nejlepší závod poslední dekády, dal naštěstí rychle zapomenout na nudu z Paul Ricard. Ano, Velká cena Francie byla odstrašujícím případem toho, kam by neměla vést chystaná změna regulí. Naštěstí se ukázalo, že jeden špatný závod celou sezonu neničí.

Ke Grand Prix Německa se asi budeme vracet často, protože tam se stalo tolik věcí, co jindy za celý měsíc. Havárie Valtteriho Bottase a Hamiltona dokázaly, že ani u Stříbrných šípů nejsou neomylní. Což je pro vývoj šampionátu jen dobře, vždyť jediný vůz na nejvyšší stupínky byl už tak trochu nuda.

Finiš před prázdninami ukázal, že ne Ferrari, ale Max Verstappen je to největší ohrožení pro dosud poklidné panování Mercedesu. Ambiciózní Nizozemec dva závody vyhrál a v dalším ho o triumf připravila jen geniální strategie týmu z Brackley. Red Bull jakoby motorům Honda (co by o nich dokázal ve zlém vyprávět Fernando Alonso) vdechl nový život. Jinak supící agregát je teď rovnocenným vyzyvatelem hybridu od Mercedesu.

Déjà vu v Marenellu

To u Ferrari prázdniny budou - bůh ví pokolikáté už v této dekádě - ve znamení zpytování svědomí. Tým z Maranella nejen, že neútočí na vysněný titul, ale navíc ho Red Bull už už vytlačuje z pozice hlavního vyzyvatele lídra seriálu.

Scuderia se zase nevyvarovala školáckých taktických chyb, které jejím pilotům sebraly nejeden cenný bod. Navíc se v boxech množí problémy s výměnou pneumatik. Prostě "žádný šlágr".

Naopak u béčka z Alfy Romeo alias Sauberu mají důvod skotačit. Z otloukánka je tým ze solidního středu závodního pole, který bodoval ve většině Grand Prix.

Naopak třetí tým s motory Ferrari zažívá ve své krátce historii nejhorší rok. Letošní Haas je monopost s podivnými jízdními vlastnostmi a korunu tomu nasazují věčné vzájemné kolize dua Romain Grosjean, Kevin Magnussen. Hůř než americká stáj je na tom už jen Williams s prachmizerným vozem a marným rozpočtem.

Marné volání i nečekané úspěchy

Nebýt zaváhání Nica Hülkenberga před domácími fanoušky, mohl být letos první týmem mimo "velkou trojku" na stupních vítězů Renault. Takhle se této pocty nečekaně dostalo zatracovanému Daniilu Kvjatovi.

Ruský jezdec v Toro Rossu měl sice z pekla štěstí, ale na to se už historie ptát nebude, Ať tak nebo tak, loňská stáž vývojového jezdce Ferrari mu přišla více než k duhu a už to není ten plahočící se stín bývalé naděje, jako tomu bylo v roce 2017.

Souboj nováčků bodově vychází nejlépe pro Landa Norrise. Brit může těžit ze znovuzrození McLarenu i svého talentu. Má teď dokonce víc bodů než Daniel Ricciardo v Renaultu či Sergio Pérez v Racing Pointu. Oba tyto týmy mají letos podobný osud. Čekaly mnohem lepší výsledky, ale ty se ne a ne dostavit.

Hlavně pro Racing Point (do loňska známý jako Force India) to je nepříjemné probuzení ze sna o druhém životě mezi smetánkou F1. Nejen v Silverstone věří, že po měsíční pauze se na přelomu srpna a září ve Spa-Francorchamps všechno obrátí k lepšímu.

A my, fanoušci formule 1, budeme doufat, že podobných úchvatných dramat jako v Německu nás do konce sezony potká ještě několik.