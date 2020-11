Komentář: Poklekněte a pak vzhůru do Saúdské Arábie. Formule pokrytců šlápla na plyn

Avizovaná noční Velká cena Saúdské Arábie v Džiddě potvrzuje, že ve formuli 1 velice rádi poučují celý svět, když ale dojde na peníze, jdou zásady stranou.

Šampionát F1 je hlavně byznys, to je bez debaty. Podle šéfa Red Bullu Christiana Hornera by seriál neměl být žádné politikum, jenže v reálu se to už stálo dávno.

Byly doby, kdy se dodržovala aspoň základní pravidla "slušné diplomacie". Když už byl společenský tlak neúnosný, vedení formule 1 v čele s Berniem Ecclestonem definitivně přešlo na stranu bojkotu apartheidu a zrušilo Velkou cenu Jižní Afriky.

Je však symbolické, že právě v dubnu 1994 proběhly v Jihoafrické republice volby, které vynesly do čela země bojovníka za rovnoprávnost Nelsona Mandelu. Takže gesto po sezoně 1993 přišlo prakticky s křížkem po funuse.

Když před devíti lety vypukly krvavé nepokoje v Bahrajnu, tamní Grand Prix nebyla zrušena jako symbol solidarity s protestujícím lidem této blízkovýchodní země. Prostě došli zdravotníci, kteří ošetřovali zraněné spoluobčany, a nebyl nikdo, kdo by se postaral o případná poranění závodníků.

Stálými hostiteli závodů jsou nyní Čína (letos kvůli covidu výjimečně ne) i Rusko. Tedy země mající nejeden škraloup. Seriál měl letos zamířit i do Vietnamu, který je v žebříčku míry demokracie také na sestupových pozicích.

Ale budiž, peníze nesmrdí, jak prozíravě zjistil už římský císař Vespasianus. Ostatně přes všechny mediální, diplomatické i špionážní šarvátky je třeba taková Čína už dlouhé roky největším obchodním partnerem USA a na stejnou pozici má nabito i vůči EU.

Wahhábismus versus reformy

Jenže Saúdská Arábie, to je jiná liga. V zemi panuje více než čtyřicet let tvrdý islámský režim založený na striktním výkladu koránu - wahhábismus. Pomalá liberalizace začala až před třemi lety s nástupem korunního prince Muhammada bin Salmána. Díky tomu si třeba ženy konečně mohou dělat řidičský průkaz, a pilotky Ríma Džufaliová a Amna Kubajsiová se dokonce vydaly na dráhu profesionálních závodnic.

Princova vize umírněné a tolerantní formy islámu dostala velkou ránu před dvěma lety vraždou opozičního novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu. Pachatelé byli sice odsouzeni, ale role bin Salmána zůstává stále nejasná. Kauza vzbudila velký rozruch a Saúdská Arábie si to kvůli brutální likvidaci odpůrce režimu rozházela s řadou velmocí.

V zemi se také ve velkém uplatňuje trest smrti. Mimo Čínu, jejíž data jsou státním tajemstvím, patří Saúdská Arábie mezi čtyři státy s největším počtem popravených. A ne vždy jsou k hrdelnímu trestu odsuzováni jen vrazi či drogoví dealeři. To názorně ukazuje případ tří mladíků, kteří byli v roce 2012 zatčeni jako děti a obviněni z trestných činů souvisejících s účastí na protivládních protestech ve východní provincii Saúdské Arábie a teď jim hrozí poprava.

Rovní a rovnější

To je tedy ve stručnosti vizitka země, kam míří šampionát honosící se touhou po rovnoprávnosti všech se všemi, kterou v této sezoně reprezentuje slogan "We race as one". Tedy něco jako "všichni jsme si rovni".

Leč i tady existuje někdo rovnější. Lewis Hamilton celou kampaň zazdil svým vlastním PR s agendou hnutí Black Lives Matter a neustálým peskováním těch soupeřů, kteří s ním před závody nechtějí pokleknout.

Vedení šampionátu se proti člověku s 20,5 milionu sledujících na Instagramu nezmohlo na odpor. Zasáhlo až ve chvíli, kdy to přepískl s tričkem žádajícím zatčení konkrétních amerických policistů, a zatrhlo aspoň takové divoké politické výlevy.

Sám úřadující mistr světa přiznal, že toho "o problému lidských práv v Saúdské Arábii neví dost". Na druhou stranu věří, že podle slov Nelsona Mandely může právě sport být tou silou, která změní svět k lepšímu.

"Náš sport udělal letos velký krok v podpoře lidských práv a rovnoprávnosti. Současně je ale faktem, že navštěvujeme všechny tyto (nedemokratické) země, a přestože je to skvělá událost, nezůstává tam dlouhodobý pozitivní efekt. Otázkou je, dokážeme ho vytvořit? Můžeme upozorňovat na určité problémy a tím je (vlády) tlačit ke změně?" klade si Hamilton klíčovou otázku.

Bylo by krásné, pokud by premiérová Grand Prix Saúdské Arábie naplánovaná na 28. listopadu 2021 měla pozitivní dopad na život 28,5 milionu tamních obyvatel.

Realita bude ale bohužel prozaičtější, režim znovu ukáže svoji lidskou tvář a vládnoucí dynastie získá u světové veřejnosti nějaké ty plusové body. Jenže dokud nepřijde tlak na radikální změny odspoda, od vlastních lidí, změní se toho prostřednictvím formule 1 jen málo…

