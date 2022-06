"Sviňuchání" hýbe světem formule 1. Podivné slovo popisuje velký problém

Nové monoposty formule 1 poskakují na trati jako sviňuchy v moři. Jezdci z toho mají problémy se zády, konstruktéři noční můry a šéfové týmu rozmíšky.

Porpoising - toto zvláštní slůvko hýbe světem F1. Jeho ekvivalent "sviňuchání" vám asi taky moc neřekne.

Proto se nejdřív musíme ponořit pod mořskou hladinu. Právě tam se blízko břehu pohybuje kytovec obdařený vědeckým jménem sviňucha obecná.

Až 1,9 metru dlouhý savec podobný delfínovi se ve vodě pohybuje vertikálním rozkýváním ocasní ploutve a dolní částí těla nahoru a dolů. A obdobný pravidelný pohyb nahoru dolů trápí novou generaci monopostů formule 1.

Může za to takzvaný přísavný efekt. Ten se letos po desítkách let zákazů vrátil do konstrukce vozů s cílem zatraktivnit závody tím, že se zjednoduší předjíždění.

Formule už nejsou v závěsu za jiným vozem tak "rozhozené" a lépe se s nimi manévruje. Daní za to je ale ono hopsání na rovinkách.

Čím rychleji jedete, tím víc chce být vůz doslova přisátý k trati. Ale když se k povrchu přiblíží příliš, dojde k zastavení proudění vzduchu. To znamená, že vzniklý přítlak jako mávnutím kouzelného proutku zmizí a vůz tak zase vyskočí nahoru. Jenže tam na něj okamžitě zase začne působit přísavný efekt. A takhle se to na rovince opakuje i několikrát za sekundu.

Nejdivočejší skoky předvádějí monoposty Mercedes. Lewis Hamilton si dokonce po závodě v Baku, které je proslulé dlouhými rychlými rovinkami, postěžoval: "Tak špatně mi ve formuli 1 ještě nebylo. Bolest zad byla tak nepříjemná, že jsem vážně přemýšlel o tom, že závod vzdám."

Toho se chytil boss Stříbrných šípů Toto Wolff, který volá po okamžité změně technických regulí. "Vždyť jde o zdraví pilotů," volá rozhořčeně rakouský manažer.

Z jeho výroků zároveň čiší touha ukončit letošní nadvládu Red Bullu a Ferrari, na které nový Mercedes zatím nemá.

Proto Wolff hned popudil šéfa Red Bullu. "Měnit pravidla uprostřed sezony je nepřijatelné. Za problémy si může Mercedes sám, mají špatně zvolenou tuhost šasi," oponuje Christian Horner.

Olej do ohně přilila Mezinárodní automobilová federace (FIA), která týmům rozeslala technické direktivy směřující k omezení "sviňuchání" krátce před začátkem víkendové Velké ceny Kanady.

To vzbudilo všeobecný podiv, protože v té době byli všichni zainteresovaní na cestě do Montrealu. "Pro nás nejsou tyto technické direktivy použitelné. Je to jen doporučení, a ne změna pravidel," reagoval ostře šéf Ferrari Mattia Binotto s tím, že pokud by se těmito direktivami u Scuderie řídili, mohlo by to skončit vyloučením jejich vozů z Grand Prix.

Cesta k vyřešení problémů se skákajícími formulemi bude ještě dlouhá a složitá. Především špičkové týmy by se přitom rády vyhnuly věštbě prvního muže Haasu Guenthera Steinera. Ten nedávno prohlásil: "Zavedení těchto direktiv by totálně změnilo pořadí v závodech."