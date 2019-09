Ferrari v zajetí frustrační kompozice. Trudnou operetu má ukončit Leclerc

před 3 hodinami

Oslavy devadesáti let týmu Ferrari byly velkolepé. Ale velká show ani úspěchy Charlese Leclerca nedokážou zakrýt, že Scuderia pořád čeká na lepší časy.

Patnáct titulů mistra světa formule 1 mezi jezdci a ještě o jeden víc Pohárů konstruktérů. Řečeno s českým politickým klasikem: "Kdo z vás to má?"

Ale Ferrari a hlavně jeho vášniví fanoušci nedokážou a ani nechtějí žít z minulosti.

Ani dva triumfy Charlese Leclerca v posledních dvou odjetých Velkých cenách nemohou zapřít fakt, že Scuderia v poledních letech vyklidila své výsostné pozice v čele světa Grand Prix.

Rozšíření bohaté sbírky je v nedohlednu. Poslední titul získal už před dvanácti lety Kimi Räikkönen, o rok později přibyl do vitríny v Maranellu zatím poslední pohár pro nejlepší tým.

Scuderii se v poslední dekádě nedaří pokořit soupeře. Po éře Red Bullu přišlo panování Mercedesu. A i když měli Fernando Alonso a po něm Sebastian Vettel nejednu sezonu skvěle rozehranou, na konci se radoval někdo jiný a tifosi splakali nad výdělkem.

Poslední, kdo dokázal italské bohémy srovnat do latě, byl Jean Todt. Současný šéf světového motorsportu vybudoval tým kolem fenomenálního Michaela Schumachera. Lidé na svých místech jako technický ředitel a stratég Ross Brawn nebo šéfdesignér Rory Byrne vrátili formule se vzpínajícím se koněm ve znaku zpátky na piedestal. Pět Schumiho titulů mistra světa po sobě hovoří za všechny komentáře.

Z Todtova odkazu těžil ještě v závěru minulého desetiletí Stefano Domenicali. Jenže jak se na začátku letopočtu objevilo trojčíslí 201, byla po nejvyšších vavřínech veta.

Domenicali ani jeho nástupci Marco Mattiacci a Maurizio Arrivabene či současný boss Scuderie Mattia Binotto prožívali rok co rok to samé. Jako by se inspirovali u Cimrmanovy frustrační kompozice: prvek očekávání se pravidelně střídal s prvkem zklamání.

Problémem Ferrari je, že mnohé neúspěchy byly úplně zbytečné. Tu se mechanikům vymklo z kontroly nářadí v boxech, jindy se inženýrům splašila kalkulačka a výsledná strategie tým potopila. Jako by v DNA týmu z Maranella byla zakomponována genetická vada bránící potenciálu týmu se pořádně projevit.

Série neúspěšných ataků na titul zlomila Alonsa a zdá se, že ve stavu vyhoření je momentálně také Vettel. Dokonce se spekuluje o tom, že čtyřnásobný mistr světa se vrátí z vandru zpátky "domů" do Red Bullu, nebo dokonce ukončí kariéru.

Největší nadějí italského týmu se tak stává Charles Leclerc. 21letý rodák z Monaka už po polovině sezony "přehrál" Vettela a ve Spa-Francorchamps se dočkal prvního vítězného závodu, o víkendu na něj hned navázal i v Monze na domácí trati Ferrari. Teď ještě, aby v Maranellu měli tolik odvahy a pro svůj supertalent našli novodobého Todta.

Pak by čekání Ferrari na titul už mohlo definitivně skončit.