Komentář: "Netflix efekt" přinesl úžasné drama, formuli 1 ale může zničit

Formule 1 má za sebou jednu z nejdramatičtějších sezon ve své historii. Fanoušci si budou rok 2021 pamatovat také jako ročník plný kontroverzních rozhodnutí závodních komisařů.

Takový horor v posledním kole rozhodujícího závodu zažila formule 1 naposledy před 13 lety. Tehdy v Brazílii byl jedním z aktérů také Lewis Hamilton. Tím ale veškerá podobnost končí.

O prvním titulu britského pilota rozhodl v roce 2008 déšť, premiérovou korunu Maxe Verstappena doprovázela série nepochopitelných rozhodnutí ředitelství závodu. Šéf podniků F1 Michael Masi a závodní komisaři předvádějí nejasný výklad pravidel už nějakou dobu. Jenže tentokrát si FIA udělala doslova celoplanetární ostudu.

Začalo to hned v prvním kole, kdy Hamilton vyjel po ostrém souboji s Verstappenem mimo trať, zkrátil si cestu a vrátil se na dráhu zpátky v čele. Brit si pak mohl i přes protesty Red Bullu ponechat svoji vedoucí pozici.

Přitom při podobném souboji o týden dříve v Rijádu byl Verstappen donucen první příčku vrátit Hamiltonovi. To, že to udělal tím nejdrsnějším způsobem a jezdci Mercedesu to FIA nějak "zapomněla říci", je jiná věc. Každopádně tu byl další precedent ukazující, že stejná situace se může pokaždé vyšetřit jinak.

Pokud jste se na stránkách on-line deníku Aktuálně.cz mohli nedávno dočíst, že formule 1 místo šťavnatého globálního hamburgeru vaří bramboračku, tak nyní by se kvalita nabízeného menu blížila řečeno se Zdeňkem Pohlreichem "úrovni turistické třídy v Air Uganda".

Masi totiž v posledních kolech absolutně popřel úlohu člověka dohlížejícího na dodržování pravidel a začal si vytvářet vlastní předpisy. Nejdřív zatrhl standardní pouštění vozů o kolo zpět před safety car.

Na poslední chvíli ale přece jen nechal pětici Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc a Sebastian Vettel předjet zpomalovací vůz. Tím pádem se Verstappen ocitl hned za Hamiltonem a po restartu mohl nasadit na rozhodující předjetí celé sezony.

Popření vlastních zásad pramení z toho, že F1 je poslední dobou posedlá tím, čemu se říká "Netflix efekt". Přestává být důležité, co se děje na trati, ale rozhodující je, jak to vypadá v televizi.

Jenže to je krátkozraká politika. Teď je v kurzu formule 1, ale co když se podaří natočit atraktivní seriál ze zákulisí koňského póla nebo podvodního ragby? Pak zbydou zase jen ti skalní příznivci motoristického sportu, které právě podobné hrátky se závody znechutily nejvíce.

Paranoidní teorie na téma "komu to prospělo" jsou zcela zbytečné. Rozhodování stevardů bylo letos natolik zmatečné a nejednotné, že za tím nemohl stát žádný zlý úmysl. Postižení byli na straně Red Bullu i Mercedesu.

Na závěr něco z jiného soudku. V Mexiku se údajně chystá rekonstrukce tamní vlády. Vrabci na střeše prezidentského sídla Palacio Nacional si cvrlikají, že nejžhavějším kandidátem na obsazení postu ministra obrany je Sergio Pérez.