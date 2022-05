Komentář: Ferrari si zase šlape po štěstí. Leclerc slyšel v rádiu nesmyslné pokyny

Ferrari mělo do Grand Prix Monaka doslova dokonalou startovní pozici. Oba jeho vozy stály v první řadě. Přesto v cíli Scuderia slavila "jen" druhé místo. A naštvaný Charles Leclerc kritizoval strategický kiks, který ho stál vedení a dokonce místo na stupních vítězů.

Monačana Leclerca provází na domácí Velké ceně formule 1 smůla tak nějak "odjakživa". V debutovém roce 2018 mu u Alfy Romeo selhaly brzdy a napálil to do Toro Rossa Brendona Hartleyho.

O rok později, to už závodil za Ferrari, mu prasklá pneumatika poničila podlahu vozu natolik, že nakonec musel odstoupit.

V ročníku 2020 se Grand Prix Monaka nejala a loni sice byl na pole position, ale kvůli poškozené převodovce z kvalifikace do závodu vůbec neodstartoval.

A letos? Letos Leclerca vypekl samotný rudý tým z Maranella. Letmý start na vodě mu hrál do karet a celou úvodní část si s náskokem několika vteřin jistil v poklidu vedoucí pozici. Jenže neštěstí nechodí po horách, ale po Scuderii.

Nejdřív její strategický tým prováhal ideální chvíli na výměnu "mokrých" gum za přechodné, což jako první udělal Red Bull u pozdějšího vítěze Sergia Péreze. Až pak následoval Monačan, který ale mezitím v jediném kole ztratil na mexického pilota sedm vteřin.

Jenže mělo být ještě hůř. Za další čtyři kola Leclerc zajel do depa znovu, aby nazul Pirelli bez vzorku. Jenže přitom přišlo klíčové selhání, o jehož důsledné vyšetření 24letý závodník (a nejen on) teď žádá.

"Box. Box. Box," zazněl do Leclercova rádia známý povel přikazující zastávku v boxech.

"Zůstaň na trati! Zůstaň na trati! Zůstaň na trati!" přišlo jen o pár okamžiků později zoufalé volání jeho závodního inženýra.

Na to z kokpitu následovalo několik vypípaných nadávek a následovala salva otázek: "Proč? Co? Co to vyvádíte?"

Důvodem Leclercova naštvání byl fakt, že těsně před ním měnil gumy týmový kolega Carlos Sainz junior, a on tak musel chvilku čekat. Přitom ten samý manévr pak předvedl Red Bull bez zdržení Péreze či Maxe Verstappena.

Ferrari to prostě zase jednou takticky nezvládlo. Podobně chyby se objevovaly v minulých sezonách často, ale to týmu z Maranella nešlo o titul, protože na úplné špici byly Mercedes a Red Bull.

Letos se karta obrátila. Hned první závod sezony vyhrál Leclerc a až do minulé Velké ceny v Barceloně také vedl šampionát.

To, že ve Scuderii není něco v pořádku, naznačila už epizoda z jednoho z tréninků. Mick Schumacher zůstal stál v depu a kvůli tomu bylo uzavřené. Načež Leclerc mohl slyšet vzájemně si odporující informace: "Vjezd do depa je uzavřen. Box, box."

S takovým zmatkem se Italové, po dlouhých patnácti letech, jen těžko dočkají vytouženého titulu mistra světa. Naštěstí pro ně je za námi jen třetina sezony a ve zbývajících patnácti Grand Prix se toho dá hodně napravit. Ale také zkazit…