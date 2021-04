Komentář: Třicet okruhů, které otřásly důvěrou v Hamiltonovu dvojku

Závod formule 1 v Imole znovu ukázal propastný rozdíl v psychické kondici obou pilotů Mercedesu. Zatímco Lewis Hamilton předvedl skvělý návrat do špičky po jezdecké chybě, Valtteri Bottas jen paběrkoval a závod pro něj skončil bouračkou.

Nedělní Velká cena Emilie Romagny formule 1 se dá jednoduše rozdělit na dvě poloviny. Už proto, že ve 34. z 63. vypsaných kol byl závod po vážné havárii přerušen.

Jeden z jejích účastníků, pilot Mercedesu Valtteri Bottas, tak symbolicky ukončil své italské trápení, které začalo už v kvalifikaci. Naopak jeho týmový kolega Lewis Hamilton využil následující tři desítky kol k famóznímu postupu z deváté příčky až na druhé místo.

Bottas byl v úvodním podniku sezony v Bahrajnu třetí, ale Imola mu vůbec štěstí nepřinesla. Sice v pátek zajel ze všech jezdců nejlepší časy, jenže rychlost si nedokázal udržet do rozhodující fáze kvalifikace a vyšel z ní až jako osmý.

Zamrzlý Fin nebojoval

To jako by rodákovi z Nastoly definitivně vzalo vítr z plachet. Po rozpačitém startu se propadl na desáté místo. Celých deset kol mu trvalo postoupit aspoň o jednu pozici. Pak se zasekl za Aston Martinem. Lance Strolla nebyl schopný předjet ani s aktivovaným DRS.

Pak se za Bottase přiřítil nabuzený George Russell. Výsledkem jejich souboje byl karambol a přerušený závod. Nejsmutnější na této konkrétní bouračce je to, že by k ní podle rozvržení sil v boxech nemělo vůbec dojít. Mercedes je auto na stupně vítězů a Williams, byť se zlepšuje, stále patří do druhé poloviny výsledkové listiny.

Hamilton se nevzdal

Jak už to tak bývá, pohroma jednoho znamenala štěstí druhého. Jen pár chvil před Bottasovou bouračkou vyjel Lewis Hamilton mimo trať, "zašprajcnul se" u zdi, na trať se vrátil s velkou ztrátou a ještě musel do boxů pro nové přední křídlo. To vše znamenalo, že se ve chvíli vyvěšení červených vlajek propadl až na deváté místo.

Jenže sedminásobný mistr světa je bojovník. Do soupeřů se zakousl jako buldok. Jako v nějaké počítačové hře začal postupně předjíždět jednu formuli za druhou. Po krásném souboji zdolal nakonec i Landa Norrise a byl klasifikován jako druhý.

Od jezdců Mercedesu to v neděli byly výkony odlišné jako noc a den. S takovouhle by Bottas neměl šanci udržet si místo v týmu ani za situace, že by Hamilton skutečně po letošní sezoně ukončil úspěšnou kariéru.

Jak trpká by to asi byla pilulka, kdyby se jeho nástupcem stal právě Russell?