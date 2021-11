Komentář: Ferrari čeká 13 let na titul. Zdroje tu jsou, ale chybí mu děda Drchlík

Před třinácti lety získal tým formule 1 Ferrari Pohár konstruktérů, od té doby v Maranellu marně čekají na nejvyšší ocenění mezi jezdci i stájemi.

2. listopad 2013 je zapsán do dějin Scuderie černým písmem. Felipe Massa byl před svými fanoušky pouhých 38,9 vteřiny mistrem světa. Mezitím totiž Lewis Hamilton v McLarenu předjel na mokré trati Toyotu Timo Glocka, proťal cílovou čáru na páté pozici a o jediný bod pokořil Brazilce v celkovém hodnocení MS.

Na Ferrari tehdy "zbyl" Pohár konstruktérů a kýbl frustrací, které si jeden z mechaniků vybil demolicí boxů.

Kdo by se nadál, že to bude právě onen "den hanby", na který budou tifosi i po třinácti letech vzpomínat jako na datum posledního velkého triumfu jejich milovaného týmu.

Jen stovky milionů eur na triumf nestačí

Po Massovi sice přišly tituly ověnčené superstar Fernando Alonso a Sebastian Vettel, ale jejich honba za titulem připomínala ze všeho nejvíc Cimrmanovu frustrační kompozici. Jako vejce vejci.

Bylo totiž jedno, jestli v polovině sezony vedl Španěl nebo Němec ve voze se vzpínajícím se koněm ve znaku, stejně si na konci roku přijel vavříny někdo jiný.

Achillovou patou Ferrari byly vedle slabých motorů hlavně zbytečné přehmaty v boxech. Na sečteni Velkých cen, kdy pilot rudého vozu z Maranella přišel o vítězství chybnou strategií výměny pneumatik, by už dávno nestačily prsty obou rukou.

Stagnace došla na samé dno loni, kdy tým obsadil až šesté místo v Poháru konstruktérů za Racing Pointem (dnes Aston Martin) i Renaultem. Hůř se Scuderia umístila jen jednou - v totálně zpackané sezoně 1980 byla desátá.

Ani to ovšem nezatřáslo křeslem bosse Mattii Binotta, i když hlasy o jeho vyhazovu byly před letošní sezonou nezvykle silné. Už třeba proto, že Ferrari utopí v týmu ročně na půl miliardy eur.

Šlendrián v boxech

Letos to zatím také není žádný šlágr. Binotto se od půlky sezony začal při Velkých cenách vytrácet z boxové zídky. Prý proto, aby v Itálii dohlédl na konstrukci nového vozu podle nových pravidel. Ovšem ať už šéf byl přítomen při závodě, nebo ne, něco se nezměnilo. Nářky pilotů na nevydařenou práci v boxech.

Tentokrát nešlo ani tak o špatné načasování, jako o mizernou práci samotných mechaniků. Carlos Sainz junior letos jejich vinou ztratil téměř deset vteřin v Silverstonu, pět v Istanbulu a naposledy v americkém Austinu další tři. To při vyrovnaných bojích mezi nejlepšími závodníky ze "zbytku světa" znamená ztrátu pěkné bodové porce.

"V depu přišla zase smůla. Musíme na nich dál pracovat a dál se je jako tým snažit zlepšovat, protože takhle situace není dobrá. Měl jsem problémy už při několika zastávkách v boxech. Kvůli drobným potížím zbytečně necháváme soupeřům body," postěžoval si v Austinu 27letý Španěl, který přišel do Ferrari před letošní sezonou z McLarenu.

Zajímavé je, že právě tento britský tým vyhrál anketu fanoušků F1 o nejpopulárnější stáj. Na obranu italských tifosi, pro něž je Ferrari stále něco mezi náboženstvím a Svatým grálem, je třeba říct, že dotazník vyplňovali především anglicky mluvící milovníci světa Velkých cen.

V Maranellu je potřeba pořádně zabrat. Jestli stojí Centrální mozek Ferrari pořád šejdrem, musí si najít svého Velkého učitele. Nějakého dědu Drchlíka, který by ho podložil zpátky do roviny. Do té doby z něj nikdy nebudou vycházet správná řešení zadaných formulových úloh.