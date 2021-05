Komentář: Bože, jak to Ferrari hluboko kleslo! Ale ne, taková tragédie to zase nebyla

Jako na houpačce se během závodního víkendu v Monaku museli cítit fanoušci Ferrari. Opět se ukázal chaos uvnitř Scuderie, ale zároveň z toho vyšel nejlepší výsledek sezony.

Hlavním hrdinou měla být domácí hvězda Charles Leclerc. Monačan se opravdu dostal do titulků, ale určitě ne tak, jak si vysnil.

Už v pátek mu haprovala převodovka a kvůli opravě přišel o celý první trénink. Stres si kompenzoval vítězstvím v tom druhém a hlavně nejlepším časem v kvalifikaci. Jenže nesmělo by to být Ferrari anno domini 2021, aby v úspěchu nebyl nějaký háček.

V šikaně u bazénu Leclerc zavadil kolem o svodidla, přerazil zavěšení a neřiditelný monopost skončil o pár metrů dál v bariéře. 23letý jezdec tak nejen předčasně ukončil kvalifikaci, ale i své naděje pro závod. Jenže to ještě nevěděl s jistotou. Jen se obával.

Incroyable crash de Leclerc en fin de Q3 qui interrompt les qualif et envoie Hamilton en... P7 derrière Gasly ! #MonacoGP 🇲🇨 pic.twitter.com/Sg2n5FdH8H — Samy GeekTest (@SamyToupet) May 22, 2021

V boxech Scuderie mechanici kmitali celý podvečer. Tým provedl zevrubnou inspekci převodovky, která dostala velkou ránu. K velké radosti všech se neobjevil žádný problém, takže nebylo nutné ji měnit. To by znamenalo ztrátu pěti míst na startu, což se v Monaku rovná rezignaci na boj o vítězství.

Neúplná kontrola selhala

Jenže risk nevyšel, jen co v neděli odpoledne vyjel Leclerc do zaváděcího kola za ovací prořídlého domácího publika a pod dohledem vlastní velké podobizny na reklamním plakátu, bylo zle. "Ne, ne… Převodovka, chlapi…" prohodil zoufale do týmového rádia a místo na startovní rošt zamířil do boxů. Zrada se objevila v hnací hřídeli, jak přiznal principál Ferrari Mattia Binotto.

Ukázalo se, že poloviční práce se zvlášť ve formuli 1 nevyplácí. V té chvíli to vypadalo, že Maranello - už pokolikáté - pokryje černý smuteční flór a bude se truchlit. Jenže přišel spasitel, jmenoval se Carlos Sainz junior.

Při absenci týmového kolegy byl na startu reálně třetí a stejnou pozici si hájil celou první polovinu Grand Prix.

Naštěstí pro italskou stáj nechodí smůla jen po Ferrari. Když se průběžně druhému Valtterimu Bottasovi zasekla v boxech Mercedesu matice na kole, byl Španěl rázem druhý.

Hořkosladký víkend

Na stejné pozici proťal po 78 kolech cílovou čáru. Za vítězným Maxem Verstappenem, jehož nebyl schopný ohrozit. Madridský rodák si druhým místem vyrovnal nejlepší výsledek kariéry a dojel si pro první "bednu" v barvách Ferrari.

Binottovi určitě po blamáži s Leclercem spadl kámen ze srdce. I když ne tak úplně. "Byl to víkend plný emocí. Měli jsme šanci v Monaku vyhrát, takže odjíždět jen s druhým místem je trochu zklamání. Ale na druhou stranu Carlosovy stupně vítězů jsou pro nás velkou satisfakcí a důkazem, že krok po kroku postupujeme kupředu," prohlásil italský manažer.

Tak teď už jen neničit formule o svodidla a může být v Maranellu konečně veselo.