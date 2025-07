"Zavřel oči, jako by šel spát." Před deseti lety zemřela po havárii naděje formule 1

Izrael vyjádřil lítost nad zásahem kostela v Gaze, kde zahynuli tři lidé

Izrael hluboce lituje toho, že zbloudilá munice zasáhla kostel Svaté rodiny v Gaze, uvedla v prohlášení kancelář izraelského premiéra. Napsal to server The Times of Israel (ToI) s dodatkem, že…

Přečíst zprávu