Hamilton vládl F1 v Japonsku a za 14 dní může slavit pátý titul

před 36 minutami

Suzuka (Japonsko) - Velkou cenu Japonska formule 1 vyhrál lídr mistrovství světa Lewis Hamilton z Mercedesu a už za dva týdny v USA může slavit pátý titul v kariéře. Jeho soupeř v boji o celkové prvenství Sebastian Vettel totiž v Suzuce obsadil až šesté místo a čtyři závody před koncem na druhé příčce průběžného pořadí ztrácí 67 bodů.

Hamilton si s přehledem dojel pro čtvrté vítězství za sebou a týmového kolegu Valtteriho Bottase na druhém místě porazil o dvanáct sekund. Na třetí a čtvrté příčce se seřadili Max Verstappen a Daniel Ricciardo z Red Bullu, kteří se díky dobré strategii nečekaně dostali před Kimiho Räikkönena z Ferrari.

Především Verstappen zvýraznil trápení italské stáje, protože krátce po startu při tvrdém souboji poškodil Räikkönenův vůz a dostal za to pětisekundový trest. Ten si odpykal ve 22. kole, ale i přesto se dokázal vrátit na trať před Räikkönenem, který byl v boxech o pár kol dřív.

Ještě před tím si navíc na jezdci Red Bullu vylámal zuby Vettel, který po špatně zvolených gumách v kvalifikaci odstartoval až z osmého místa. Čtyřnásobný mistr světa se sice rychle dostal na čtvrtou příčku, jenže pak zbytečně zariskoval. V osmém kole zaútočil na Verstappena, ale po kontaktu dostal hodiny a propadl se na předposlední 19. místo.

Vettel poté předvedl velkou stíhací jízdu, ale ztrátu už smazat nedokázal a do cíle dojel minutu a deset sekund za Hamiltonem. Pokud pilot Mercedesu za dva týdny v Austinu získá o osm bodů víc než Vettel zajistí si pátý titul v kariéře. Vyrovnal by tak výkon Juana Manuela Fangia a lepší už by byl pouze rekordman Michael Schumacher se sedmi triumfy.