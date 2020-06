Už nesmíme mlčet, vědí piloti F1. Hamiltonova výzva k boji proti rasismu zabrala

Řada pilotů formule 1 v pondělí reagovala na apel šestinásobného šampiona Lewise Hamiltona, aby se svět Grand Prix připojil k boji proti rasismu. Nikdo z nich však ve svých vyjádřeních na sociálních sítích Britovo jméno přímo nezmínil.

Jezdec Mercedesu reagoval na Instagramu na smrt Afroameričana George Floyda a kritizoval, že se šéfové F1 k této události a vůbec k problému rasismu nevyjádřili. Na to v pondělí reagovala celá řada jezdců formule 1, kteří s Hamiltonem souzněli.

"Abych byl upřímný, neměl jsem pocit, že bych na sociálních sítích měl sdílet své názory na celou situaci. Ale mýlil jsem se. Stále se snažím najít slova popisující zvěrstvo na některých videích, která jsem viděl na internetu," uvedl pilot Ferrari Charles Leclerc.

"Proti rasismu musí stát činy, nikoli ticho. Je naší odpovědností vystupovat proti nespravedlnosti. Nezůstávejte zticha a konejte," dodal 22letý rodák z Monaka.

Ne každý může žít privilegovaný život

Alexander Albon z týmu Red Bull už nedokázal o rasismu déle mlčet. "Popravdě řečeno jsem docela váhal s komentářem kolem smrti George Floyda. Měl jsem pocit, že nejsem v takové pozici, abych o tom mohl mluvit," přiznal.

"Vyrostl jsem v privilegovaném světě, chráněný před jakoukoli formou rasismu, ať už ve škole, v sousedství nebo závodění. Nikdy jsem to nezažil, tak nevím, jak to vyjádřit slovy. Ale pochopil jsem, že právě mlčení je součástí tohoto problému. Být zticha nestačí. Nikdy není pozdě začít o problémech mluvit," míní rodák z Londýna, který má thajské kořeny i závodní licenci.

"Jde o spravedlnost a o podporu rasové rovnosti. To, co se stalo Georgi Floydovi, je neomluvitelné. Pro mnohé to byla poslední kapka. Je naší povinností reformovat svět a vytvořit ho lepší pro nás všechny," přeje si Albon.

S dalším názorem mladého jezdce ze současného závodního pole přišel George Russell. "Všichni máme svůj hlas, abych promluvil o tom, co je správné. Jen jsem dosud nevěděl, jak ten svůj v této situaci použít," začal 22letý závodník stáje Williams.

Násilí není řešení

"Abych zopakoval Leclercova slova: neměl jsem pocit, že jsem ten pravý, kdo má veřejně komentovat tato zvěrstva. Nedokážu pochopit, co teď vidím ve zprávách a na sociálních sítích. Upřímně, stále nemůžu najít slova, která by vyjadřovala, jak se cítím. Ale bez ohledu na to, jak to může být nepříjemné, mlčením ničeho nedosáhnete. Dnes víc než kdy jindy potřebujeme v našem světě mír a rovnost všech. Je na čase, abychom drželi spolu a navždy vykořenili rasismus z naší společnosti," vyzval Russell.

Podobně se proti rasismu vyjádřili také Lando Norris, Carlos Sainz junior, Nicholas Latifi či Antonio Giovinazzi. Australan Daniel Ricciardo zase připomněl, že víc než výtržnosti v ulicích měst je potřeba jednota a rázné činy.

"Rmoutí mě, co vidím poslední dny ve zprávách. To, co se stalo Georgi Floydovi a co se v dnešní společnosti stále děje, je hanba. Musíme stát bok po boku, být jednotní. Rasismus je toxický a není třeba jej řešit násilím nebo mlčením, ale jednotou a jednáním," domnívá se pilot Renaultu.