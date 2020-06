Hamilton a Mercedes nasadí do boje proti rasismu černé monoposty

Dvaačtyřicetiletý brankář Gianluigi Buffon prodloužil s fotbalovým Juventusem smlouvu do konce června příštího roku, stejně jako další klubová legenda, pětatřicetiletý obránce Giorgio Chiellini.

Italský mistr světa z roku 2006 Buffon přišel do turínského celku v roce 2001 z Parmy jako nejdražší brankář historie a dres "Staré dámy" oblékal až do roku 2018. Během té doby s ním vybojoval devět titulů. Před dvěma lety odešel do Paris St. Germain, ale po jediné sezoně, v níž vyhrál francouzskou ligu, se do Juventusu vrátil.

Chiellini působí v klubu od roku 2005 a před dvěma lety po Buffonově odchodu převzal kapitánskou pásku. Stejně jako Buffon, Alessandro Del Piero či současný viceprezident klubu Pavel Nedvěd neopustil Juventus ani poté, co byl kvůli korupční aféře v roce 2006 přeřazena do druhé ligy a řada hráčů odešla. Po jediné sezoně se tým vrátil mezi elitu.

Chiellini je podepsaný pod všemi tituly od roku 2011. V aktuálním ročníku míří Juventus za devátým triumfem v italské lize řadě. Deset kol před koncem má v čele tabulky čtyřbodový náskok na druhé Lazio Řím. Navíc je ve hře i v Lize mistrů, kde ho v srpnu čeká osmifinálová odveta s Lyonem. Musí však dohnat ztrátu 0:1 z prvního duelu.