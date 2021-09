Gasly a Cunoda pojedou dál v týmu F1 Alpha Tauri, Albonovi už moc možností nezbývá

Piloti Pierre Gasly a Juki Cunoda budou ve formuli 1 i nadále působit ve stáji Alpha Tauri. Italský tým v úterý informoval o tom, že s oběma jezdci podepsal smlouvy i pro sezonu v roce 2022.

Tím se definitivně pro Alexandera Albona uzavřela možnost pro návrat do některého z týmů pod záštitou Red Bulu. V "áčku" totiž zůstanou Max Verstappen i Sergio Pérez.

Thajský pilot Albon letos závodí v DTM a zájem o něj má především Williams. Tam by mohl nahradit George Russella, který má na 99 procent namířeno k Mercedesu

"Red Bull musí uvolnit Albona ze svých služeb, aby mohl odejít do Williamsu," uvedl šéf Mercedesu Toto Wolff. Boss Red Bullu Christian Horner na to kontroval, že jeho kolega manažer nemá co mluvit do jezdeckého složení Williamsu.

Albon je také v hledáčku Alfy Romeo. Ta už potvrdila příchod Valtteriho Bottase z Merdcedesu a konec kariéry veterána Kimiho Räikkönena. Na startovním roštu ročníku 2022 zůstává bez podepsaného kontraktu už jen pět míst.

Pětadvacetiletý Gasly v minulém ročníku vyhrál Velkou cenu Itálie. V této sezoně byl třetí v Ázerbájdžánu a v dosud posledním závodě v neděli v Zandvoortu dojel na čtvrté příčce. Nejlepším výsledkem o čtyři roky mladšího nováčka Cunody je šesté místo z Maďarska.

Alpha Tauri je jedinou stájí, která dokázala bodovat ve všech třinácti závodech dosavadního průběhu šampionátu. O 66 z 84 bodů v Poháru konstruktérů se postaral Gasly, který za bývalý tým Toro Rosso jezdí do roku 2017. Předloni strávil půl sezony v Red Bullu.