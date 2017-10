Vettel zase neudržel nervy na uzdě. Hamiltonovi prorazil pneumatiku, ale sám přišel o naději

před 28 minutami

Podívejte se, jak Max Verstappen, Sebastian Vettel a Lewis Hamilton spolu bojovali krátce po startu Velké ceny Mexika formule 1. Kdo mohl za kolizi posledních dvou aspirantů na titul?

Mexiko - Jestli chtěl Sebastian Vettel po Velké ceně Mexika ještě myslet na titul mistra světa formule 1, musel bezpodmínečně dojet do druhého místa a doufat, že Lewis Hamilton bude mít problémy. O to druhé se "postaral" sám, ale karma zapracovala a k bodu jedna měl kvůli tomu příliš daleko.

V zájmu objektivity hned na začátku uveďme, že jury, v níž zasedal i "Pan Le Mans" Tom Kristensen (tedy velezkušený pilot), celou tu melu krátce po startu nedělní Grand Prix prostudoval a rozhodla se, že nikoho nepotrestá. Tedy jinými slovy, nic z toho, co se událo, se nestalo schválně, jen v rámci závodnické euforie a snahy dostat se co nejvýše. Jenže emoce jsou v takových situacích tím nejhorším rádcem.

První kilometr závodu bylo asi to nejzajímavější, co se v Mexiku stalo. A určitě šlo o klíčový moment z hlediska boje o titul. Události po startu by se daly rozdělit na dvě na první pohled samostatné, ale v konečném důsledku vzájemně propletené události. První akcí byl souboj Vettel - Max Verstappen, druhou kolize Vettela s Hamiltonem.

Velká přetlačovaná s nedozírnými následky

Po několikasetmetrové rovince si Vettel držel vedoucí pozici ze startovního roštu. Jenže ve výjezdu z první zatáčky ho zvenku začal míjet Max Verstappen. Ač se německý jezdec snažil ze všech sil, mladíka v Red Bullu nevytlačil a oba vozy do sebe v zatáčce číslo dvě ťukly. Tím se Ferrari mírně zpomalilo a po Verstappenovi se před rudý vůz začal rychle sunout také Hamilton,

Vettel nejspíš cítil, že mu ujíždí půda pod nohama. Rozhodl se o druhé místo válčit zuby nehty a Brita se na vnějšku třetí zatáčky snažil zavřít. Jenže byl už tak vzadu, že předním spoilerem trefil akorát tak pravé zadní kolo Mercedesu. Bilance byla tristní - Hamilton utrpěl defekt a Vettel si natolik ohobloval přítlačné křídlo, že musel také do boxů (o kousek přišel už při "kočkování" s Verstappenem).

"Vettelův agresivní manévr po startu, kdy trefil Lewise, vůbec nechápu. Pak začalo velké drama, ale pro nás mělo šťastný konec," řekl nevýkonný šéf Mercedesu Niki Lauda.

A měl pravdu, touto kolizí bylo prakticky vymalováno. Oba pretendenti na titul po návštěvě mechaniků uzavírali v cíli druhého kola výsledkovou listinu.

Kdeže minulá převaha je, teď panují Stříbrné šípy

Při současné formě Ferrari a Stříbrných šípů si Vettel mohl nechat jen zdát o Sao Paulu 2012.

Tam se také po startu ocitl vzadu, ale tehdy se v dominujícím Red Bullu prokousal o 16 pozic kupředu a zajistil si titul. V neděli mu ani posun o 15 míst vpřed nepomohl. Karty byly před Velkou cenou rozdány velmi dobře pro Hamiltona, Brit si všechno pojistil postupem na konečnou devátou příčku.

Ferrari si tak musí na další titul mistra světa zase minimálně rok počkat. Ale pořád je to ještě nic proti 21letému půstu mezi titulem Jody Schecktera v sezoně 1979 a první výhrou Michaela Schumachera pro tým z Maranella roku 2000.