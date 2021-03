Komentář: V Sáchiru je cesta úzká aneb Kdo Hamiltonovi jámu kopá, sám do ní Red Bull

Vedle souboje Lewise Hamiltona s Maxem Verstappenem bylo hlavním tématem nedělní Velké ceny Bahrajnu formule 1 dodržování šířky jízdní dráhy. Prvních 29 kol na něm vydělal Brit, v závěru se naopak nevyplatilo vyjetí z asfaltu jeho nizozemskému rivalovi.

Všechno se točilo kolem čtvrté zatáčky okruhu v Sáchiru. Prvních 29 kol ji Hamilton bral pěkně zeširoka, čím nabral potřebnou rychlost do dalšího úseku trati. Přestal s tím až poté, co se Red Bull začal na ředitelství závodu zajímat, co to má znamenat. Vždyť před závodem byla právě tato zatáčka speciálně zmiňována jako kritické místo, které budou komisaři bedlivě sledovat.

Před třemi lety, kdy naposledy závodu v Bahrajnu naposledy šéfoval později zesnulý Charlie Whiting, se o této zatáčce nemluvilo vůbec. To samé platilo o následující, ročníku. Možná i proto, že nový ředitel závodů F1 Michael Masi vedl svoji teprve druhou Grand Prix.

Ale loni v listopadu byla čtvrté zatáčce v předzávodních "notičkách" věnována celá kapitola. V pátek bylo kvůli tomu zrušeno celkem 33 měřených kol. To mezi jezdci vzbudilo rozruch, a tak Masi ustoupil s výmluvou na to, že tam je stejně umělá tráva a pak i štěrková úniková zóna.

Jenže to bylo to samé, jako dát dětem do rukou sirky vedle kanystru benzínu a čekat, že z toho nebude požár. Kdo mohl, ten si tam volil lepší stopu. Navíc po ohnivé show Romaina Grosjeana šly podobné "podružnosti" stranou.

Po 119 dnech se vrátila Grand Prix na klasickou verzi trati v Sáchiru a čtvrtá zatáčka začala okamžitě dělat paseku. Vrchol přišel v neděli, když se Hamilton suverénně proháněl všemi čtyřmi koly mimo závodní dráhu. Tedy přesně tam, kde by neměl co dělat.

"Samozřejmě nás zajímalo, jestli to můžeme dělat taky," vysvětlil boss Red Bullu Christian Horner dotaz vznesený během Velké ceny na ředitelství závodu.

Tam se v té chvíli nejspíš někdo chytil za nos. Podle Masiho totiž speciálně ve čtvrté zatáčce měli hlídat dodržování pravidel dva zvlášť pověření komisaři. Jenže ti nejspíš chytali lelky nebo bronz z umělého osvětlení podél trati. Jak jinak lze vysvětlit skutečnost, že ani jeden z 29 Hamiltonových širokých průjezdů nenahlásili jako chybný?

Nizozemský jezdec Tom Coronel spočítal, že při úspoře 0,2 vteřiny na jeden takový manévr Hamilton vydělal v souboji s jeho krajanem Verstappen 5,8 vteřiny. Připomeňme, že v cíli měl obhájce titulu náskok "jen" 745 tisícin vteřiny…

Až po zásahu konkurence dostal překvapený Hamilton do sluchátek upozornění, aby to už nedělal. Paradoxně Red Bull nakonec právě vinou Verstappenova manévru ve čtvrté zatáčce pravděpodobně přišel o vítězství.

Nizozemský jezdec se při předjížděcím manévru dostal mimo vyznačenou trať a pak na nátlak týmu raději Brita zase pustil před sebe. "Radši bych přijal trest, než ho pustit zase před sebe," přiznal v cíli Verstappen.

Jaké z celé kauzy plyne ponaučení? Pro jezdce jednoznačně pořádně poslouchat při brífinku, případně si podrobně přečíst všechna nařízení, aby se pak nedivili jako během Grand Prix Hamilton.

Pro stavitele tratí je to další důkaz, že štěrkové únikové zóny nejsou žádným výkřikem staromilců. Ony by si hvězdy F1 rychle rozmyslely nějaké experimenty s jízdou mimo asfalt, kdy by se jim při tom kola začala bořit do "kačírku", jak se štěrku říká v závodnické hantýrce. Každá chyba by přece měla být po zásluze potrestána.