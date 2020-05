Kulový blesk v F1. Ricciardo půjde do McLarenu místo Sainze. Španěl se upsal Ferrari

Pilot formule 1 Daniel Ricciardo vymění příští rok boxy Renaultu za McLaren. Tam nahradí Carlose Sainze juniora, který zaujme uvolněné místo ve Ferrari po Sebastinu Vettelovi.

Doktor Radost z československé filmové komedie Kulový blesk by se sice jen pousmál, ale trojsměna není v F1 zase tak něco obvyklého. K jejímu dovršení chybí už jen jeden podpis.

Přestupové domino nastartoval Sebastian Vettel, když se začátkem týdne nedohodl s Ferrari na prodloužení kontraktu. Na jeho místo byli podle dobře informovaných novinářů dva horcí kandidáti: Carlos Sainz junior z McLarenu a pilot Renaultu Daniel Ricciardo.

Britský tým ve čtvrtek oznámil, že se dohodl od roku 2021 na kontraktu s Ricciardem. Krátce na to Ferrari potvrdilo, že Vettelovým nástupcem se stane Sainz. Ten dostal dvouletý kontrakt.

Pro Vettela se tak výrazně snížil manévrovací prostor, protože ze špičkových stájí mu fakticky zbývá už jen Red Bull a Mercedes, "přinejhorším" pak místo v McLarenu po Sainzovi.

Mentor Red Bullu Helmut Marko ovšem uvedl, že si jeho tým "Vettela nemůže dovolit", kvůli jeho velkým finančním nárokům.. Odchod do Mercedesu by byl velkým překvapením, takže nejreálněji vypadá, že by 32letý Němec uzavřel "škatulata" přestupem do McLarenu.

Jiného názoru je ale pilot Racing Pointu Sergio Pérez. "Myslím si, že spíš než podpisu nějakého nového kontraktu je Sebastian (Vettel) blíž odchodu z formule 1," uvedl mexický závodník.

Aktualizujeme…