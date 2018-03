Formule 1 možná přijde o víc než jen krásná děvčata na startu. Zmizí z ní také Ferrari?

před 36 minutami

O tomto víkendu startuje sezona formule 1. Podle mnohých hlasů se právě teď rozhoduje o budoucnosti prestižní série rychlých vozů. Její majitel Liberty Media chystá rozpočtový strop pro týmy. Ne všichni s tím souhlasí - legenda Ferrari dokonce hrozí odchodem.

Praha, Melbourne - Týmy, jezdci a manažeři stájí formule 1 se už sjeli do australského Melbourne k prvnímu závodu nové sezony. Atmosféra je značně zjitřená. Celý seriál totiž zřejmě čeká řada změn a ne všichni jsou pro.

Je pár věcí, které donedávna dělali formuli 1 formulí 1. Určitě osoba Bernieho Ecclestona a stoprocentně přítomnost týmu Scuderia Ferrari.

Kontroverzní šéf, s nímž byla spojena tato závodní série od 70. let, už není tolik vidět. V podniku Formula One Group, který vše podstatné kolem závodů řídí, zůstává Ecclestone od loňska jen v roli "emeritního předsedy". Ono v 87 letech ani není příliš divu.

A ani to, že další neodmyslitelnou konstantou ve světě F1 je Scuderia Ferrari, nemusí platit dlouho. Nejstarší a nejúspěšnější tým soutěže, každoroční účastník od roku 1950, s jezdci s celkem 15 individuálními tituly a 16 Poháry konstruktérů pro nejlepší tým v sezoně není spokojen se směrem, kterým by se seriál pod novým vedením mohl vydat. A hrozí odchodem.

Klíčovým tématem je rozpočtový strop. Ten by nastavil maximální možnou sumu, kterou mohou týmy za své roční fungování utratit. Peníze investované do vývoje monopostů, jezdců a tak dále by se mezi nimi srovnaly a závody by nabyly na dramatičnosti. Mluví se o 150 milionech dolarů na sezonu a tým.

Takový je aspoň plán většinového vlastníka Formula One Group, společnosti Liberty Media. Podle odhadů je dnes řada týmů, jejichž sezonní rozpočet je v desítkách milionů dolarů, třeba právě Ferrari má ale na sezonu určitě přes 300 milionů dolarů.

Neměnit DNA

Nestane se to hned. Jakékoliv změny mohou nastat až po roce 2020, kdy vyprší stávající dohody týmů a Mezinárodní automobilové federace s promotérem závodů Formula One Group. Ale právě teď se celý nový byznys model kolem formule 1 kreslí.

Formule 1 v číslech Sezonu 2017, poprvé pod vedením nového vlastníka Formula One Group společnosti Liberty Media je díky tomu, že s akciemi Liberty Media se obchoduje na americké burze NASDAQ, možné vidět i detailně finančně.

Počet televizních diváků: 352 milionů

Tržby: 1,8 miliardy dolarů (34 procent - poplatky od hostitelských měst, 34 procent - vysílací práva, 15 procent - sponzorské a reklamní příjmy, 17 procent - ostatní)

Provozní ztráta: 40 milionů dolarů

Zaplaceno týmům: 919 milionů dolarů

"Liberty loni v prvním roce udělalo spoustu věcí pro náš sport, ale šlo spíš o drobnosti, nejsou to ty základní nejdůležitější věci," uvedl v rozhovoru pro agenturu Reuters šéf jednoho z předních týmů série Red Bull Christian Horner.

Jedna drobnost za všechny. Od letoška například už neplatí, že v pedoku a na startu závodů budou jako dekorace takzvané grid girls. Důvod? "Minulá praxe neodpovídá normám dnešní doby," zní vysvětlení Liberty Media.

Tou nejdůležitější věci je ale ve zkratce konflikt mezi výrobci motorů a technologií - automobilek, které chtějí mít volné ruce k předvádění výsledků své práce, a promotérem seriálu, který chce sezonu udělat co nejatraktivnější pro diváky a fanoušky.

Ferrari a Mercedes nyní dodávají motory pro šest z deseti týmů a mají tak silné slovo. "Budou své příjmy chránit, to je zřejmé," řekl šéf McLarenu Zak Brown. Podle šéfa Formula Ona Group Chase Careyho obecná shoda s týmy na rozpočtových stropech panuje, otázka jsou dílčí parametry takto nastaveného systému a některé další technické detaily hlavně co se týče plánu na nové motory, o nichž se toho momentálně příliš neví.

"Chceme, aby DNA našeho sportu zůstalo takové, jaké je. Aby se neřídilo primárně faktory komerce a zábavy," nechal se při nedávném ženevském autosalonu slyšet šéf Ferrari Sergio Marchionne. "Jestli bylo řízení závodů s Ecclestonem v čele lepší? Nevím, ale aspoň se nám nepletl do techniky, které on ani Liberty nerozumí," dodal.

"Liberty si může dělat co chce, a nebyl bych k nim tak neuctivý, když spolupracují s Rossem Brownem, jedním z největších expertů na techniku v celé historii formule 1," reagoval Horner z Red Bullu

Když chtěl něco Bernie, rychle se to stalo

Byť rok 2021, od něhož by měla formule 1 vypadat jinak, je ještě zdánlivě daleko, už nyní se rozběhl tendr na prodej balíku televizních práv a Liberty Media potřebuje případným zájemcům z řad televizí dát do ruky něco konkrétního.

Pro tuto sezonu Liberty kromě konce grid girls připravila několik dalších drobnějších změn jako jsou nové grafiky, nové úhly a pozice kamer a jinak a prý lépe zaznamenávaný zvuk z okruhu. V každém hostitelském městě, kterých je mimochodem letos rekordní počet - 21, pak má vždy být víc akcí, koncertů, festivalů spojených s F1.

Znovu rekordní počet závodů, kterých má být v budoucnu ideálně až 25, je každopádně další věc, která se týmům a hlavně jejich jezdcům nelíbí a bude asi třeba na tom nějak zapracovat.

"Jsme překvapeni, jak probíhající jednání ve formuli 1 protistrana hlasitě komentuje. Jsme zvyklí na vyjednávání v soukromí a ne přes média," vzkázal týmům ředitel celé Liberty Media Greg Maffei.

Liberty Media Group vlastněná mediálním magnátem Johnem Malonem koupila byznys formule 1 koncem roku 2016 od investičního fondu CVC za 4,4 miliardy dolarů (110 miliard korun). Jednou ze strategií Liberty bylo a je rozšířit popularitu formule 1 v USA. To se ale zatím příliš nedaří.

"Uvidíme, co se jim podaří letos. Když něco řekl Bernie, že má nějaký sen, rychle se to stalo," poznamenal šéf stáje Mercedes Toto Wolff.