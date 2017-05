Strategie Ferrari v Monaku přála jasně Vettelovi. A vy byste tomu pokušení odolali?

před 1 hodinou

Ferrari strategií zastávek v boxech znevýhodnilo ve Velké ceně Monaka formule 1 Kimiho Räikkönena. Bylo to ale úmyslně nebo jen další šlendrián z boxů rudých vozů z Maranella?

Monte Carlo, Praha - Když Sebastian Vettel v neděli proťal vítězně cílovou čáru Velké ceny Monaka formule 1, z týmu Ferrari se radovali všichni kromě jednoho muže. Tím byl v Monte Carlu druhý Kimi Räikkönen.

Na sociálních sítích se okamžitě strhla bouře nevole Finových fanoušků nad údajnou týmovou režií v boxech rudých vozů z Maranella. Slovo údajná je na místě, protože oficiálně se k ní nikdo nepřiznal.

Jenže důkladná analýza časů na jednotlivá kola a pozice na trati jasně ukazují, že Räikkönenova závodní strategie postrádala logiku. Analytici Ferrari finského jezdce jasně znevýhodnili na úkor jeho týmového kolegy. Otázka je, zda to bylo schválně, nebo jen chybou v propočtech. Tedy zvýhodnila italská stáj skutečně Vettela a darovala mu první místo?

Porušené zlaté pravidlo Monaka

Spolu s mazaným státním úředníkem sirem Humphreyem Applebym si můžeme hned odpovědět: "Ano i ne".

Vzhledem k současným rozvolněným pravidlům ohledně týmové režie by si u Ferrari vůbec nemuseli hrát se zastávkami v boxech a Räikkönen by prostě dostal příkaz a Vettela před sebe na vhodném místě pustil. Navíc Finovo tempo v druhé třetině závodu nebylo nijak závratné a Vettel mu poté, co se dostal do čela, snadno ujel.

Zlaté pravidlo strategie v úzkých uličkách přímořského knížectví říká: zůstaň flexibilní a vyhni dopravní zácpě před sebou. Proč tedy u všech všudy Ferrari ve 34. kole povolalo Fina do depa, když se pak zařadil hned za Jensona Buttona a Pascala Wehrleina? Tedy McLaren a Sauber, který pouhých sedm kol před tím horko těžko předjel o kolo až za pomocí modrých vlajek.

Navíc se k němu zezadu hnali Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas a Max Verstappen, jejichž strategii měl Fin zcela nesmyslně "pokrýt" příliš brzkou návštěvou mechaniků. Pak Vettelovi stačilo zajet pět super rychlých kol a měl monacké vítězství prakticky v kapse.

Dvojka, kterou druhé místo štvalo

V boxech formule 1 podle britského novináře Laurence Edmondsona koluje přesvědčení, že se Räikkönen dobrovolně stal pilotem číslo dvě. Ale jeho naštvaný kukuč na stupních vítězů signalizoval, že i kdyby ano, tak ho ztráta prvního vítězství v Grand Prix po čtyřech letech hodně štvala.

Když pomineme veškeré strategické hrátky, je tu i jeden zcela pragmatický důvod, proč by Vettel měl z hlediska dlouhodobého uvažování Ferrari dostat přednost.

Do Monaka přijel s náskokem šesti bodů před Lewisem Hamilonoem. Ten však startoval až z 13. místa, takže se rýsovala reálná šance Němcovu převahu v šampionátu pořádně navýšit. I když Brit v Mercedesu poskočil během Grand Prix o šest míst, Vettel nyní vede o plných 25 bodů. Tolik se přitom dává za vítězství ve Velké ceně. Pokušení to bylo obrovské, nemyslíte?