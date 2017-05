Ferrari všechno podřizuje Vettelovi. Je těžké s ním soupeřit, stěžuje si Hamilton

před 1 hodinou

Nedělní Velká cena Monaka formule 1 podle Lewise Hamiltona z Mercedesu jasně ukázala, že Ferrari podřizuje týmovou strategii úspěchu Sebastiana Vettela.

Monte Carlo - K nedělní výhře Sebastiena Vettela ve Velké ceně Monaka formule 1 výrazně přispěla skutečnost, že vedení stáje ho povolalo do boxů až poté, co zajel vyměnit gumy jeho vedoucí kolega Kimi Räikkönen.

Finský pilot vyhrál v Monte Carlu kvalifikaci a od startu se držel v čele. V 35. kole ale dostal příkaz zajet do boxů, zatímco Vettel zůstal na trati, vyjel si dostatečný náskok a díky němu se o pět kol později vrátil těsně před Räikkönenem. Ten se nakonec musel spokojit s druhým místem.

"Je jasné, že si Ferrari vybralo, kdo bude týmovou jedničkou. Dělají všechno pro to, aby Sebastian získal maximum bodů," řekl pilot Mercedesu Lewis Hamilton. "Pokud vedení nerozhodne, abyste vůz za sebou pustil, tak je velmi obtížné tady předjíždět. Myslím, že je to jasné," dodal.

Čtyřnásobný mistr světa Vettel si připsal třetí triumf v sezoně a na prvním místě průběžného pořadí šampionátu zvýšil náskok před druhým Hamiltonem na 25 bodů. Britský pilot totiž neprožil dobrý víkend a po 13. příčce v kvalifikaci skončil až sedmý.

"Ztratil jsem hodně bodů, ale myslím, že z minima jsem vytěžil maximum. Odstartoval jsem z třináctého místa, mohl jsem havarovat, mohl jsem poničit vůz nebo motor a nemít vůbec žádné body," prohlásil Hamilton, kterého technické problémy potkaly už podruhé. Poprvé s nimi zápolil v Rusku, kde skončil čtvrtý.

"Další podobný víkend už si nemůžu dovolit, protože Ferrari je velmi rychlé," uvedl trojnásobný mistr světa. "Bohužel to ale neznamená, že mě to zase nepotká. Nemá moc cenu na to myslet. Musíme prostě ještě víc pracovat a Ferrari porazit," prohlásil.