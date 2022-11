Parťák, nebo nepřítel? V týmech formule 1 to na konci sezony vře

Atmosféra v padoku formule 1 houstne, hned tři mistři světa formule 1 se dostali do křížku se svým týmovým kolegou.

I když je jméno letošního šampiona známé už od závodu v Suzuce, je závěr letošního ročníku formule 1 v řadě boxů napjatý. O víkendu bylo v Brazílii jasně cítit, že se pořád bojuje o velmi důležité body.

Nejdrsněji se spolu utkali piloti Aston Martinu. Čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel by si určitě rád užil pokojnou derniéru své úspěšné kariéry. To by ale po svém boku nesměl mít ambiciózního Lanceho Strolla. Ten se za každou cenu snaží dokázat, že místo v F1 nezískal jen díky tomu, že má bohatého tatínka.

Syn hlavního akcionáře Aston Martinu tak nebere ohledy ani na vůz ve stejné zelené barvě. V sobotním sprintu bránil svoji pozici na trati tak vehementně, až Vettel musel dvěma koly vyjet mimo trať na trávu.

THAT WAS CLOSE!!! 😳



Lance Stroll's last minute defensive move on Vettel saw the Canadian handed a 10-second time penalty #BrazilGP #F1Sprint

Pro 24letého Kanaďana z toho rezultoval hned v bodovaném kvalifikačním sprintu 10vteřinový trest a následně přišel o další dva body do "řidičáku F1". Momentálně tak má 8 z 12 možných trestných bodů, které by automaticky znamenaly stopku v další Velké ceně.

"Mohli jsme spolu ve sprintu spolupracovat lépe," prohodil suše Vettel v cíli. "Naštěstí nedošlo ke kontaktu, ale bylo to těsné. Šlo o zlomky sekundy. Jel jsem po vnitřní stopě, ztráta se rychle snižovala a bylo to vážně těsné."

"Nemusí mi říkat, co mám dělat"

Idylku nezažívají ani v týmu Alpine. U sportovní značky automobilky Renault končí dvojnásobný král formule 1 Fernando Alonso a jeho téměř o generaci starší parťák Esteban Ocon se chce po jeho boku blýsknout.

Francouz se "proslavil" už před lety tvrdými souboji se Sergiem Pérezem, s nímž jezdil v tehdejší stáji Force India, respektive Racing Point. Teď už není žádný zelenáč, takže se nebojí vzdorovat ani Alonsovi.

Ve sprintu se oba jejich monoposty v nájezdu na cílovou rovinku dostaly k sobě tak blízko, že si Španěl poničil přední spoiler. Alonso tak musel do depa pro nový a do týmového rádia si na svého kolegu vehementně stěžoval.

Oconova reakce byla překvapivá: "Vůbec nevím, že se něco takového stalo. Teď mi to řekli. Netuším, jak se to mohlo stát."

Francouz si stál za svým i během samotné Grand Prix. Před restartem závodu dostal instrukce, aby místo útoku na před ním jedoucího Vettela před sebe pustil Alonsa.

Jenže Francouz se hned v kokpitu důrazně ohradil: "Nechte mě teď závodit. Potřebuju teď předjet Vettela, nebudu s Fernandem bojovat."

Následná situace na trati mu dala za pravdu. V první zatáčce předjel Aston Martin a pak před sebe pustil Španěla. Alonso si v Sao Paulu dojel pro páté místo, Ocon pro osmé. "Nemuseli mi říkat, co mám dělat," prohodil francouzský jezdec po závodě.

Alonso celou situaci v týmu Alpine glosoval lehce ironickým prohlášením: "Ještě jeden závod a bude to za mnou." Tím narážel na to, že sezona tuto neděli v Abú Dhabí skončí a on odejde do Aston Martinu. Tam ho ale čeká pro změnu Stroll…

Kdy Verstappen dospěje?

Spory s dalším jezdcem stejného týmu měl i jiný šampion, dnes už dvojnásobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu.

Zatímco Nizozemec má letos své jisté, Pérez bojuje o celkové druhé místo. Mexičanovi jde o každý bod, protože jeho klání s Charlesem Leclercem z Ferrari je velmi vyrovnané.

V závěru nedělní Velké ceny se začal z druhého místa postupně propadat, až ho předjel i Verstappen, který měl už od prvních metrů hendikep po kolizi s Hamiltonem.

Jeho snaha připravit Leclerca o nějaké body vyšla vniveč, a tak přišel z rádia jasný příkaz: "Pusť před sebe Checa."

Jenže nizozemský pilot se vzepřel, načež proťal cílovou čáru na šestém místě o čtyři sekundy před Pérezem. Ten přišel o svůj náskok a do Abú Dhabí zamíří se stejným bodovým ziskem jako Leclerc.

"Už jsem vám říkal minule, abyste se mě na to neptali, dobře? Máme v tom jasno? Uvedl jsem své důvody a stojím si za nimi," vysvětlil Verstappen ještě ve voze, proč sveřepě trval na své pozici v závodě.

Péreze jeho chování naštvalo. "Ukázalo se, jaký opravdu je. Upřímně, po tom všem, co jsme pro něj udělali, je to zklamání. Jsem vážně překvapený," postěžoval si a pak ještě dodal: "Věřím, že se teď začne chovat dospěle."

Všechny tři výše uvedené případy potvrzují slova nejednoho závodníka, že do formule 1 se chodí bojovat, ne si dělat kamarády. Doba gentlemanů za volantem je už vážně ta tam.