Hamilton bude v Turecku útočit na sedmý titul ze třetí řady

Tropická bouře Jóta, která se blíží k pobřeží Hondurasu a Nikaraguy, zesílila na hurikán. V neděli o tom informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Jde o druhý hurikán za necelé dva týdny, který pobřeží těchto zemí zasáhne.

Jóta je zatím na prvním stupni pětibodové škály a nyní ji provází vítr o rychlosti asi 120 kilometrů v hodině. NHC ale očekává, že dále zesílí. Nad pobřeží Nikaraguy a Hondurasu by měla dorazit v pondělí večer místního času. Kromě silného větru přinese Jóta do Střední Ameriky silné srážky, záplavy by mohly postihnout také Kostariku, Panamu či Salvador.

Začátkem listopadu postihl stejnou oblast hurikán Eta, který do Nikaraguy dorazil jako hurikán čtvrté kategorie. V oblasti způsobil ničivé záplavy a sesuvy půdy, které si vyžádaly na 150 obětí či pohřešovaných, nejvíce (šest desítek) v Hondurasu a v Guatemale (42).