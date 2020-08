Ve Spa letělo kolo vzduchem, na suverenitě Hamiltona to nic nezměnilo

Lewis Hamilton potvrdil suverenitu v této sezoně formule 1. Pilot Mercedesu oslavil v neděli ve Velké ceně Belgie letošní pátý triumf a upevnil tak vedení v průběžném hodnocení mistrovství světa.

Obhájci titulu chybějí už jen tři vítězství k vyrovnání absolutního rekordu Michaela Schumachera, jenž vyhrál 91 Grand Prix.

"Nebyl to zrovna z nejjednodušších závodů. Trochu jsem se na trati trápil, ale bez ohledu na to si myslím, že to bylo v pohodě. Bál jsem se, že to dopadne jako v Silverstonu, ale na pneumatikách nějaká ta guma do cíle zbyla," připomněl britský pilot problémy Mercedesu s pneumatikami Pirelli při obou závodech na jeho domácím okruhu.

Ještě před startem bylo závodní pole ochuzeno o Carlose Sainze juniora. Pilot McLarenu měl v zaváděcím kole problémy s výfukovým potrubím a na Grand Prix se tak jen smutně díval z boxů.

Po startu z pole position si vedení udržel Hamilton a soupeřům se začal brzy vzdalovat. Druhé místo si jistil Bottas a Verstappen uchránil třetí pozici před dotírajícími Renaulty.

Silné nervy v úvodu závodu prokázal Pierre Gasly z AlphaTauri, který v nájezdu do legendární zatáčky Eau Rouge "vyškolil" Sergie Péreze v Racing Pointu.

V desátém kole se o ještě větší drama postaral Antonio Giovinazzi, jenž boural. Utržené kolo z monopostu Alfa Romeo navíc trefilo Williams George Russella. Oba jezdci naštěstí z incidentu vyšli bez zranění.

Giovinazzi spin atıp bariyerlere giriyor! Kopan lastik Russell'a çarpıyor! pic.twitter.com/cYpdAeqyH6 — F1 Haberler (@F1Haberler) August 30, 2020

Následně vyjel safety car, čehož celé závodní pole využilo k výměně pneumatik. Bottase dvojitý pit stop Mercedesu stál málem druhé místo, ale Fin to v boxech stihl jen tak tak před Verstapppenem.

V čele to bylo poslední drama, protože po restartu se pořadí na virtuálních stupních vítězů už nezměnilo. Hned za nimi skončil Daniel Ricciardo, jezdec Renaultu si tímto čtvrtým místem vyrovnal svůj letošní nejlepší výsledek.

Naopak bída dál panuje u Ferrari. Charles Leclerc ani Sebastian Vettel nedokázali s vozem, který výrazně ztrácel na rovinkách, vybojovat místo v bodované desítce.

Šampionát pokračuje už v neděli 6. září Velkou cenu Itálie v Monze.