Americké drama pro sebe rozhodl Verstappen, Red Bull přechytračil soupeře strategií

Max Verstappen vyhrál nedělní Velkou cenu USA a oslavil tak první vítězství na okruhu v Austinu. V dramatickém finiši za sebou udržel Lewise Hamiltona, jemuž tak v průběžném pořadí unikl už o 12 bodů.

"Jel jsem dnes agresivně a nebyl jsem si jistý, jestli to bude fungovat. Ale posledních pár kol byla zábava. Samozřejmě jsem moc šťastný, že jsem vedení udržel," řekl v cíli spokojený Verstappen.

Třetí dojel Sergio Pérez v dalším Red Bullu. Britský tým tak oslavil 300. umístění svého pilota na stupních vítězů.

Dramatický závod rozhodly dvě věci: strategie v boxech a výborná práce Verstappena v závěrečných kolech, kdy odolal náporu obhájce titulu.

Nizozemec sice startoval z pole position, ale z první zatáčky vyjel jako lídr závodu Hamilton. Oba jezdci se spolu drželi až do prvních zastávek v boxech,

Po nich se situace otočila: do čela Grand Prix se vrátil Verstappen a stíhal ho Hamilton. Při druhých návštěvách u mechaniků se strategie obou lídrů výrazně rozdělily.

Zatímco Red Bull sáhl k časnějšímu nasazení nových pneumatik, Mercedes se stejným krokem váhal celých šest kol. Důvodem bylo přesvědčení, že v Britův prospěch bude v závěru Grand Prix hrát menší opotřebování gum.

To se také málem vyplnilo, protože Hamilton svého rivala mohutně dotahoval Jenže když už se pár kol před finišem za Red Bull dostal, nedokázal snížit ztrátu na kýženou sekundu. Teprve pak by totiž mohl použít systém DRS, který by mu výrazně ulehčil předjíždění.

Naopak, monoposty Mercedes se ve vzdušném víru (tzv. špinavém povětří) necítí zrovna nejlépe, takže Verstappen mohl v cíli slavit devatenácté vítězství v kariéře a navýšení náskoku v čele mistrovství světa. Do konce sezony chybí ještě pět Grand Prix.

"Max dneska udělal velký kus práce. Bylo to hodně těžký závod. Dobře jsem odstartoval a dal jsem tomu úplně všechno. Ale nakonec se radoval někdo jiný," přiznal po závodě Hamilton, kterého mohl potěšit aspoň bod za nejrychlejší kolo v závodě.