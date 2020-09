"Chtějí nás zabít?" Piloti F1 v Mugellu vařili podle osvědčeného receptu na malér

Historicky první závod formule 1 v Mugellu vstoupil do dějin šampionátu jako velký chaos plný havárií. O tu největší se postarala nešťastná shoda náhod, která vyústila v cílovou rovinku posetou úlomky rozbitých monopostů.

Co se vlastně ve Velké ceně Toskánska událo za malér? Při restartu závodu poté, co safety car zajel do boxů, došlo hned na startovní rovince k hromadné havárii, kterou odskákali Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Nicholas Latifi a Carlos Sainz junior. Po celé šířce trati byly rozházené karbonové úlomky a závod musel být přerušen.

I když byla v Mugellu červená vlajka vyvěšena ještě jednou a k hromadné nehodě došlo už v prvních stovkách metrů úvodního kola, malér ze sedmého okruhu se rozebíral ještě dlouho po skončení Velké ceny Toskánska.

Hlavní otázka zněla jasně. Jak bylo možné, k něčemu takovému vůbec mohlo dojít? Vždyť na trati byli skuteční profíci, a ne piloti nějaké školní formule. Pilot Haasu Romain Grosjean to do týmového rádia Haasu formuloval lapidárně: "To nás chtějí zabít, nebo co?"

Ve formuli 1 jsou sice špičkoví piloti, ale také oni taktizují a jdou po úspěchu jako hladoví vlčáci. Přičemž slovo "úspěch" je relativní. Pro Lewise Hamiltona je to vítězství, pro George Russella první body v sezoně.

Bottasovy hrátky a osudná mezera

Všechno začalo poté, co výjimečně rudě zbarvený safety car zajel do boxů. V čele závodního pole jel v té chvíli Valtteri Bottas. Fin měl jediný cíl, nenechat se přechytračit týmovým kolegou Hamiltonem, jehož předjel při "skutečném" startu Grand Prix.

Fin proto do poslední chvíli taktizoval, zahříval pneumatiky a nijak extra se nehnal dopředu ani pro přejetí čáry určující skutečnou "závodní zónu". Podle pravidel na to měl plné právo. Jenže nabuzená smečka za ním chtěla za každou cenu závodit.

Dalším střípkem do skládačky bylo počínání už zmíněného Brita Russella. Jezdec Williamsu mírně ztratil kontakt se závodním polem před sebou. Lehce šlápl na plyn, aby se dotáhl na Renault před sebou.

Russell pak zase hned zašlápl brzdu, neboť se ještě nezávodilo. Ovšem vyprávějte to těm sedmi za ním… Monoposty se rozjely, jenže se vzápětí před nimi objevila doslova zeď stále ještě neakcelerujícího čela závodního pole.

Nastalo mohutné brzdění, kličkování a pak už jen bezmocné pohledy jezdců poničených vozů.

Ředitelství závodu v neděli dlouho do večera analyzovalo televizní záběry i data z telemetrie a nakonec vydalo varování hned pro dvanáct jezdců. Imaginární varovný prst viděli Magnussen, Latifi, Giovinazzi, Sainz, Russell, Daniil Kvjat, Alexander Albon, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Sergio Pérez, Lando Norris a Esteban Ocon.

"Ředitelství závodu dospělo k závěru, že hlavní příčinou incidentu bylo nekonzistentní použití plynu a brzdy výše uvedenými piloty ve výjezdu z poslední zatáčky a na rovince," stojí v komuniké vydané po Velké ceně Toskánska.

Samotné Mugello možná ukázalo cestu, protože oba pevné restarty se obešly bez incidentů a "přežily" je všechny formule.

Jenže i to je věc relativní a otázka zvyku. Třeba za mořen by se na tento problém dívali úplně odlišně. V IndyCar jsou zvyklí startovat letmo. A když to jednou zkoušeli z klidu, byla z toho v Indianapolisu pořádná mela.