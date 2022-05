Verstappen využil technického selhání Ferrari. V Barceloně vyhrál a vede i šampionát

Nizozemský jezdec Max Verstappen vyhrál Velkou cenu Španělska formule 1 a po odstoupení Charlese Leclerca z Ferrari se dostal do čela pořadí MS.

Úřadující šampion z týmu Red Bull vyhrál i přes problémy se systémem DRS před týmovým kolegou Sergiem Pérezem a Georgem Russellem z Mercedesu. Rodák z Hasseltu vede šampionát o šest bodů.

"To, že nefugovalo DRS, nám to hodně ztížilo. Začátek byl těžký, ale nakonec to dopadlo dobře. Po celou dobu jsem se snažil zůstat soustředěný. Není pěkné, když se něco takového stane, ale vítězství mě těší. Jsem rád i za Checa (Péreze), pro tým je to skvělý výsledek," řekl v televizním rozhovoru Verstappen.

Vítěz kvalifikace a dosavadní lídr MS Leclerc musel odstoupit z vedoucí pozice kvůli poruše motoru ve 27. kole. Monacký pilot nedokončil závod F1 poprvé v sezoně.

"Nevím víc, než co se stalo. Nebyla tam žádná varování. Prostě se to najednou pokazilo a přišel jsem o výkon. Je to škoda," uvedl Leclerc. "V takových chvílích nemohu dělat nic jiného, než se snažit najít pozitiva. Určitě se na ten problém podíváme. Musíme najít, v čem to bylo. Nemůžeme si dovolit, aby se nám to stávalo častěji," doplnil monacký jezdec.

Čtyřiadvacetiletý Verstappen vyhrál čtvrtý závod v sezoně a třetí za sebou. Celkem vybojoval 24. triumf v kariéře a na trati v Barceloně uspěl podruhé. Předtím se mu to podařilo před šesti lety, kdy se stal ve věku 18 let a 228 dní nejmladším vítězem závodu F1 v historii. Tento rekord drží dosud.

Start vyšel nejlépe Leclercovi, který se udržel ve vedení před Verstappenem. Naopak Sainz se propadl ze třetí příčky na pátou. Hned za španělským jezdcem se dostali do kontaktu sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton s Kevinem Magnussenem, oba museli na opravu do boxů a vrátili se na chvostu pole.

Sainzovi se dál nedařilo a v sedmém kole vyjel po smyku mimo trať. O dvě kola později doplatil ve stejném místě na větrný poryv také Verstappen a klesl na čtvrté místo. Přestože se Nizozemec vrátil zpět do boje o čelní příčky, měl stejně jako v kvalifikaci potíže se systémem DRS a nemohl se dlouho dostat před druhého Russella.

Klíčový moment přišel ve 27. kole, kdy vedoucí Leclerc ztratil nečekaně výkon ve svém ferrari a musel odstoupit. Red Bull zareagoval druhou zastávkou pro Verstappena, který obul nejměkčí směs pneumatik. Za Russella se tak dostal Pérez, který jej díky fungujícímu DRS brzy předjel.

Úřadující šampion Verstappen zajížděl jedno nejrychlejší kolo za druhým a brzy se dotáhl opět k Russellovi. Ten se vzájemnému souboji ve 37. kole vyhnul a zajel do boxů pro novou směs. O osm kol později tak učinil znovu i Verstappen, díky zvolené strategii se ale už vrátil před britského pilota na druhém místě.

Vedení Red Bullu dalo poté Pérezovi příkaz, aby pustil Verstappena před sebe. Mexičan to ve vysílačce označil za nespravedlivé, později se ale týmovému povelu podvolil.

"Měli jsme odlišné strategie a pneumatiky. Pustil jsem Maxe před sebe, ale potom jsem si myslel, že jsem mohl jet dál a neztratil bych klíčové sekundy, aby mi strategie fungovala. Pro tým je to ale výborný výsledek," podotkl Pérez, který po dojezdu do vysílačky prohlásil, že si o situaci musí "s týmem promluvit."

Zatímco si piloti Red Bullu dojeli pro double a Pérez pro nejrychlejší kolo, za nimi mířili do cíle Russell s Hamiltonem z Mercedesu. "Stříbrné šípy" potvrdily zlepšující se formu, v závěru ale Hamiltonovi docházelo palivo a kvůli šetrnější jízdě se před něj dostal ještě Sainz.

Mistrovství světa bude pokračovat 29. května Velkou cenou Monaka.

Velká cena Španělska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Barceloně:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:37:20,475, 2. Pérez (Mex./Red Bull) -13,072, 3. Russell (Brit./Mercedes) -32,927, 4. Sainz (Šp./Ferrari) -45,208, 5. Hamilton (Brit./Mercedes) -54,534, 6. Bottas (Fin./Alfa Romeo) -59,976, 7. Ocon (Fr./Alpine) -1:15,397, 8. Norris (Brit./McLaren) -1:23,235, 9. Alonso (Šp./Alpine), 10. Cunoda (Jap./AlphaTauri) oba -1 kolo

Nejrychlejší kolo: Pérez.

Průběžné pořadí MS (po 6 z 22 závodů): 1. Verstappen 110 b., 2. Leclerc (Mon./Ferrari) 104, 3. Pérez 85, 4. Russell 74, 5. Sainz 65, 6. Hamilton 46, 7. Norris 39, 8. Bottas 38, 9. Ocon 30, 10. Magnussen (Dán./Haas) 15.

Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 195, 2. Ferrari 169, 3. Mercedes 120, 4. McLaren 50, 5. Alfa Romeo 39, 6. Alpine 34, 7. Alpha Tauri 17, 8. Haas 15, 9. Aston Martin 6, 10. Williams 3.