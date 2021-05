Hamilton musí na oslavy počkat, kvalifikaci v Portugalsku vyhrál Bottas

Valtteri Bottas v Mercedesu vyhrál sobotní kvalifikaci na Velkou cenu Portugalska formule 1. Jeho týmový kolega Lewis Hamilton tak zatím musel odložit oslavu stého pole position.

"Je to skvělé stít na pole position! Už to je nějakou dobu, kdy se mi to povedlo naposledy. V kvalifikaci jsem se doteď trápil, ale tenhle víkend jsem na ní zapracoval," prohlásil Fin, který vyhrál 17. kvalifikaci v kariéře.

Bottas porazil obhájce titulu Hamiltona o pouhých sedm tisícin vteřiny. Za dvojici Mercedesů se na startovní rošt postaví dva Red Bully v pořadí Max Verstappen, Sergio Pérez. Třetí řada už jednobarevná nebude, obsadí ji Carlos Sainz junior ve Ferrari a pilot Alpine Esteban Ocon.

Už v první části kvalifikace nečekaně skončily naděje Daniela Ricciarda s McLarenem. Australan podobnou potupu zažil naposledy v GP Japonska 2019 ještě jako pilot Renaultu. V té druhé byl nakonec jen kousek od senzace a postupu do top 10 George Russell za volantem Williamsu.

Spokojený byl Sebastian Vettel, jenž se s Aston Martinem probil do poslední části boje o pole position poprvé od loňského Silverstonu.

Velká cena Portugalska startuje v neděli v 16:00. Závod můžete sledovat v našem online přenosu ZDE

Výsledky: