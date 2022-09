Verstappen byl doma prorokem. Podruhé za sebou vyhrál závod v Zandvoortu

Max Verstappen v Red Bullu vyhrál dramatickou Velkou cenu Nizozemska formule 1 a oslavil desátý letošní triumf.

Domácí pilot po startu z pole position zopakoval v Zandvoortu loňský triumf. Letos ale musel o úspěch bojovat do posledního kola, protože klání poznamenané virtuálním i reálným safety car bylo velkou hrou strategií.

"Nebyl to vůbec jednoduchý závod. Velmi dobře se nám podařilo načasovat restart. Je úžasné a výjimečné znovu vyhrát doma. Jsem hrdý na to, že jsem Nizozemec," uvedl vítěz po Velké ceně, která se zapsala do historie F1 rekordní návštěvou 305 000 fanoušků během třídenního závodního víkendu.

Verstappen si na domácí půdě upevnil vedení v šampionátu na 109 bodů před dvojicí Charles Leclerc (Ferrari) a Sergio Pérez (Red Bull) a kráčí k obhajobě titulu mistra světa. Ten ještě nemůže získat následující neděli v Monze, ale v dalším podniku v Singapuru už může být korunován.

Druhý za pilotem Red Bullu v neděli dojel George Russell v Mercedesu, který tak vyrovnal nejlepší výsledek kariéry. Třetí byl Leclerc.

Naopak velmi nespokojený byl Lewis Hamilton. Britský pilot Mercedesu do výjezdu safety car v závěru Grand Prix vedl, ale strategie Stříbrných šípů ho neposlala do boxů pro nové pneumatiky.

Při restartu tak Verstappen sedminásobného šampiona hladce předjel a vrátil se do čela. Hamilton na tvrdé směsi ztratil i třetí pozici, když ho předstihl Leclerc.

Naopak velký propadl zažil týmový kolega Carlos Sainz. Španěl doplatil na to, že ho mechanici z boxového stání vypustili těsně před vozem Alpine, za což dostal pětivteřinovou penalizaci. Ta ho posunula až na osmé místo.

Celý závod se odehrával ve znamení souboje strategií mezi Red Bullem a Mercedesem. Zatímco Verstappen a Pérez nastoupili na měkkých gumách, duo Stříbrných šípů nazulo v očekávání jediné zastávky v boxech střední směs.

Mercedesu tato taktika vycházela. Ještě v 56. ze 72 kol byl Hamilton v čele. Jenže pak musel Valtteri Bottas odstavit svoji Alfu Romeo na konci cílové rovinky a na trať vyjel safety car.

Toho většina jezdců z čelních pozic použila k výhodné zastávce pro měkké gumy. K velké Hamiltonově nelibosti ale on zůstal na trati, což se ukázalo jako chybná kalkulace. "Nemůžu uvěřit, že jste mě nasr*li," prohodil naštvaný pilot do týmového rádia.