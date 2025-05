"Mohl jsem si do formule vzít polštář a kafe." Monacký experiment totálně selhal

Lando Norris v McLarenu vyhrál Velkou cenu Monaka formule 1. Záměr Mezinárodní automobilové federace (FIA) zdramatizovat boje v uličkách monackého knížectví povinnými dvěma zastávkami v boxech nevyšel.

"Monako baby, jó baby!" radoval se 25letý jezdec jako malé dítě.

Druhý skončil Charles Leclerc s Ferrari, třetí Oscar Piastri v dalším McLarenu.

Grand Prix nepřinesla očekávané drama. Klíčové bylo jen to, kdy který jezdec zajede k mechanikům.

To řada jezdců po závodě kritizovala. "Nelíbilo se mi to. Mohl jsem si do formule vzít polštář a kafe a užívat pohodové odpoledne," prohlásil pilot Williamsu Alexander Albon, který v cli obsadil deváté místo.

Max Verstappen dokonce málem jednu povinnou zastávku ignoroval, ale 30sekundová penalizace by mu i tak stačila na konečné čtvrté místo. Nakonec i on nasadil třetí směs a skončil těsně pod stupni vítězů.

Norris startující z pole position sice do první zatáčky probrzdil, ale i tak zůstal jeho oranžový vůz v čele.

Hned v prvním kole Gabriel Bortoleto poslal svůj Sauber do svodidel. Následující virtuální safety car hned přinesl vzrušení v boxech, protože dnes byly povinné dvě zastávky v boxech s postupným použitím všech tří dostupných směsí gum Pirelli. Někteří jezdci z chvostu tak hned navštívili mechaniky.

Pierre Gasly v devátém kole urazil levé přední kolo u svého Alpine, když nedobrzdil vůz ve výjezdu z tunelu. Francouz dokázal vůz dovézt do boxů, takže byl opět vyhlášen jen virtuální safety car.

Zatímco v předu se držel Norris před Leclercem, Verstappen marně útočil na třetího Piastriho.

Z čela závodního pole začal s prvními zastávkami v boxech Lewis Hamilton. V té samé době byl Isack Hadjar v Racing Bulls pro pneumatiky už podruhé.

Piastriho mechanici neměli ideální den, takže Australan ztratil při výměně kol asi jednu a půl sekundy. A to mu v souboj i s Norrisem a Leclercem zrovna moc nepomohlo.

Na svých tvrdých pneumatikách vydržel nejlépe Max Verstappen. Zamířil do depa ve 28. okruhu. Jezdec Red Bullu se zařadil mezi Piastriho a Lewise Hamiltona ve Ferrari.

Následující fáze závodu proběhla fakticky v čekání na výjezd safety car po případné havárii.

Jako první nevydržel s nervy Piastri a dojel podruhé ke svým mechanikům. Australan tak strhl lavinu včetně týmového parťáka Norrise.

Verstappen v čele "dokázal" dostat Leclerca za Norrise, takže vpředu jela trojice vozů v necelých dvou sekundách.

Nizozemec pak zajel pro měkké gumy, proto se ze šestého triumfu v kariéře mohl definitivně radovat Lando Norris.

Brit tak stáhl Piastriho náskok v čele seriálu na pouhé tři body. Třetí Verstappen ztrácí na lídra 25 bodů.

Velká cena Monaka, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Monte Carlu: 1. Norris (Brit./McLaren) 1:40:33,843, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -3,131, 3. Piastri (Austr./McLaren) -3,658, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -20,572, 5. Hamilton (Brit./Ferrari) -51,387, 6. Hadjar (Fr./Racing Bulls) -1 kolo.

Průběžné pořadí MS (po 8 z 24 závodů): 1. Piastri 161, 2. Norris 158, 3. Verstappen 136, 4. Russell (Brit./Mercedes) 99, 5. Leclerc 79, 6. Hamilton 63.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 319, 2. Mercedes 147, 3. Red Bull 143, 4. Ferrari 142, 5. Williams 54, 6. Haas 26.