Revoluce v Monaku. Dvě povinné zastávky mohou zamíchat pořadím

Letošní Velká cena Monaka F1 přináší zásadní změnu pravidel: povinné použití tří sad pneumatik a minimálně dvě zastávky v boxech.

V nedělní Grand Prix Monaka čeká piloty formule 1 zásadní změna, jejímž cílem je oživit závod, kde se toho v úzkých ulicích Monte Carla moc neděje.

Zástupci Mezinárodní automobilové federace (FIA) rozhodli, že každý jezdec musí během závodu použít minimálně tři různé sady pneumatik.

To v praxi znamená povinnost absolvovat alespoň dvě zastávky v boxech. Tato novinka má zvýšit strategickou variabilitu a nabídnout fanouškům více akce na trati.

Pilot Ferrari Lewis Hamilton si připsal zásluhy za tuto změnu.

"Jsem si jistý, že to byl můj nápad," prohlásil Hamilton. "Už roky říkám, že Monako by mělo být alespoň na dvě zastávky. Jedna výměna gum tam nikdy nebyla příliš zajímavá."

Pirelli, oficiální dodavatel pneumatik pro F1, pro tento závod připravil nejměkčí směsi ze své nabídky: C4, C5 a novou C6. Každý jezdec má k dispozici dvě sady tvrdých (bílé), tři sady středních (žluté) a osm sad měkkých (červené) pneumatik.

Navíc jsou k dispozici i přechodné a mokré pneumatiky pro případ deště.

Úřadující mistr světa Max Verstappen předpokládá, že pravidla rozbijí dosavadní stereotyp.

"Může to být buď docela přímočaré, nebo úplně šílené, pokud do hry vstoupí safety car nebo špatná strategická rozhodnutí. Doufám, že to závod trochu okoření," věří jezdec Red Bullu.

Pierre Gasly z týmu Alpine vidí v nové strategii příležitost.

"Vždy se snažím vidět věci z té lepší stránky, takže v tom vidím příležitosti. Nejsem si jistý, jestli někdo přesně ví, co to přinese. Ale určitě to otevře nové strategické možnosti," míní jezdec, který by se velmi rád stal prvním francouzským vítězem v Monaku od roku 1996. Tehdy v dešti překvapivě triumfoval Olivier Panis s Ligierem.

Pokud by měl někdo z nového systému profitovat, je to Ferrari. Letos je při zastávkách suverénní. Tým z Maranella zaznamenal nejrychlejší zastávky v šesti ze sedmi závodů sezony, přičemž nejrychlejší byla dvousekundová výměna kol Charlese Leclerca v Saúdské Arábii.

Změna pravidel je reakcí na loňský závod, který byl kritizován za nedostatek akce.

Po nehodě v prvním kole a následné červené vlajce mohli jezdci vyměnit pneumatiky, což vedlo k tomu, že většina závodu proběhla bez dalších zastávek a s minimálním počtem předjíždění.

Nová pravidla by měla přinést více napětí a strategických soubojů na trati. Fanoušci i týmy očekávají, že závod v Monaku bude letos mnohem zajímavější a nepředvídatelnější než v minulých letech.