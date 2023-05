Verstappena nerozhodil ani déšť, pilot Red Bullu v Monaku suverénně vládl

Max Verstappen v Red Bullu s převahou vyhrál Velkou cenu Monaka formule 1 a upevnil si vedení v seriálu. Jeho největší pronásledovatel, týmový kolega Sergio Pérez, dnes nebodoval.

Zpočátku velmi nudný závod v druhé polovině zdramatizoval déšť. Ale ani mokrá vozovka nezměnila nic na suverenitě Verstappena, který vyhrál o propastných 28 sekund před Fernandem Alonsem s Aston Martinem. Pro britskou značku to je nejlepší výsledek v historii.

"Byl to docela náročný závod. Na střední směsi jsem nechtěl jet tak dlouho, ale musel jsem Blížil se déšť, tak jsme nevěděli, co bude. Trochu jsem pak na nich zase získal tempo, ale nebylo lehké na nich jet. Pak začalo pršet. Trať byla neskutečně kluzká. Když vedete, nechcete příliš riskovat, ale nechcete ani moc ztratit. Ale to je Monako," uvedl Verstappen, který v ulicích Monte Carla oslavil svůj první triumf.

Třetí skončil Esteban Ocon v Alpine. Posledním Francouzem, který v Monaku stál na stupních vítězů, byl vítěz z roku 1996 Olivier Panis.

Až do 52. kola se příliš nepředjíždělo. Pak ale začalo pršet, což znamenalo změnu strategie. Postupně všichni jezdci přezuli na přechodné gumy do mírného deště.

Voda ale padala čím dál tím víc, takže část závodního pole se rozhodla dokonce pro "mokré" pneumatiky. Ani výkyvy počasí nezměnily nic na Verstappenově suverenitě, který ani na chvíli neopustil vedoucí pozici.

Ke konci Grand Prix trať znovu usychala, jenže to už bylo pozdě na další taktické hrátky a na pořadí v čele se nic nezměnilo. 39. vítězstvím v kariéře si Verstappen upevnil pozici v čele seriálu.

Sergio Pérez, jeho týmový kolega a největší rival v jedné osobě, po startu z poslední 20. pozice nedokázal najít takovou strategii, která by mu přinesla body. Mexičan obsadil až 16. místo. Jeho ztráta na lídra šampionátu tak narostla na 39 bodů.