Nastavovaný závod v Monaku senzačně vyhrál Pérez. Využil taktické chyby Ferrari

Sergio Pérez v Red Bullu vyhrál nedělní Velkou cenu Monaka formule 1. Start závodu o více než hodinu posunul liják. Během Granad Prix přišla další pauza kvůli nehodě Micka Schumachera.

Druhý skončil Carlos Sainz junior s Ferrari a třetí lídr seriálu Max Verstappen v druhém Red Bullu. Držitel pole position, domácí Charles Leclerc s dalším vozem z Maranella, dojel až čtvrtý.

"Jsem nesmírně šťastný. Kromě domácího závodu není žádná jiná tak výjimečná Velká cena. Bylo to nesmírně vzrušující a vítězství je i poctou pro moji zemi," řekl nadšený Mexičan, který startoval z druhé řady za oběma vozy Ferrari a kvalifikaci ukončil nárazem do svodidel.

Krátce před závodem v Monte Carlu sprchlo. Start byl odložen o několik minut, načež přišel hustý déšť. Jezdci se vydali do zaváděcího kola za safety car. Tak kroužili několik okruhů, než byli povolání zpátky do boxů.

Po více než hodině čekání na to, kdy se počasí umoudří, se jezdci vrátili do kokpitu monopostů a mohli konečně závodit. Jezdci nazuli pneumatiky se vzorkem do vody a všichni čekali, jak se situace vyvine.

První kola se odjela za safety car bez možnosti předjíždět. Ani se tak Nicholas Latifi nevyvaroval chyby a ve vlásence u hotelu se jeho Williams potkal se svodidly.

Až ve třetím kole se po letmém startu začalo v ulicích Monaka konečně bojovat. Leclerc si pohlídal vedení před Sainzem a dvojicí pilotů Red Bullu.

Všechno rozhodly první zastávky v boxech. Po nich se do čela dostal Pérez, který včas přezul na pneumatiky na vlhkou trať, tedy přechodné.

Naopak Ferrari svoji strategii prováhalo. Leclerc vztekle do rádia glosoval fakt, že se propadl až na páté místo. Pak se vydali do depa pro gumy bez vzorků také oba jezdci Red Bullu, Sainz a další závodníci ze špičky. Ovšem na tom, že vedl Pérez, se nic nezměnilo, jen Leclerc poskočil na čtvrtou pozici.

Na postupně schnoucí trati se začaly rozdíly mezi jezdci snižovat a na trati bylo živo. Hlavně oba jezdci Scuderie se snažili co nejvíc tlačit na rivaly z Red Bullu a donutit je k chybě.

Tu ale ve 27. kole udělal Mick Schumacher, který rozbil svůj Haas v úseku u bazénu. Po dlouhém váhání nakonec ředitelství závodu kvůli opravě bariéry vyvěsilo červenou vlaku a v Monaku se opět čekalo. Tentokrát dvacet minut.

Po restartu fakticky následoval sprint. Nakonec se kvůli všem prodlevám neodpočítávaly okruhy, nýbrž minuty zbývající do vypršení časového limitu ohraničujícího maximální délku Grand Prix.

Poměrně klidný průběh vygradoval v poslední desetiminutovce, kdy se nejrychlejší čtyři monoposty sjely za sebou. Jenže se potvrdilo, že v uličkách přímořského knížectví se velmi špatně předjíždí. Na pořadí se proto už nic nezměnilo.