F1 dostane v Maďarsku domácí vězení. Za porušení může za mříže třeba i Hamilton

Vedle náročné trati a soupeřů se jezdci a týmy formule 1 musí ve víkendové Velké ceně Maďarska popasovat se striktními omezeními kvůli koronaviru.

Maďarské ministerstvo zdravotnictví z obavy před vznikem ohniska šíření viru covid-19 vyhlásilo na závody F1 přísná hygienická opatření a za jejich porušení drakonické tresty.

Na případného hříšníka - bez ohledu na to, jestli to bude mistr světa, mechanik nebo kuchař - čeká pokuta ve výši 15 000 eur (téměř 400 000 Kč) nebo dokonce pobyt ve vězení.

Z Budapešti přišly pokyny už během předchozího dvojzávodu na Red Bull Ringu. Všichni občané Británie a zemí mimo EU či Evropského hospodářského prostoru nesmí opustit areál okruhu či hotel. Výjimkou je jen cesta mezi těmito dvěma místy a předem nahlášený příjezd do Maďarska a odjezd ze země.

"Maďarsko patří mezi nejbezpečnější země v Evropě. Ale vzhledem k novým ohniskům po celém světě dává vláda přednost zdraví a bezpečnosti Maďarů a dělá vše pro to, aby zabránila návratu viru," uvedl Gergely Gulyás, šéf úřadu vlády premiéra Viktora Orbána, v souvislosti s novými restrikcemi na hranicích, které Maďarsko nyní zavedlo.

Pro celý konvoj formule 1 to tak bude znamenat po čtrnáctidenní izolaci na rakouském Red Bull Ringu další nepříjemná omezení.

"Pro lidi v týmu je to těžké. Jen nedávno skončily tři měsíce, které jsme strávili doma. Ale počítali jsme s tím, že podobná opatření budou jednou z podmínek, abychom se vrátili k závodění. Mezi tím, abychom vůbec nezávodili, nebo se podvolili takovým opatřením, vždycky volím závodění," uvedl šéf týmu Red Bull Christian Horner.

Také jeho kolega Gunther Steiner preferuje konání Grand Prix před revoltou vůči předpisům. "Chápu, že neradi slyšíte, že nikam nesmíte jít. Ale je to jedna Velká cena a myslím, že můžeme být rádi, že tu můžeme závodit. Měli bychom respektovat místní pravidla a to, co nám říkají. Nevidím v tom žádný problém," přidal se boss Haasu.

Okruh u městečka Mogyoród může i přes specifické podmínky organizace přinést jeden zápis do historie šampionátu. Pokud by Lewis Hamilton v neděli zopakoval triumf z GP Štýrska, vyhrál by na Hungaroringu už poosmé.

Tím by v počtu triumfů v jednom závodě vyrovnal výkon Michaela Schumachera. Legendární Němec byl mezi lety 1994 až 2006 osmkrát na nejvyšším stupínku v cíli Grand Prix Francie v Magny Cours.

"Vždycky, když si připomenu všechny Michaleovy rekordy, tak mi zůstává rozum stát. Maďarsko. Dá se říct, Hungaroring a Montreal jsou moje nejlepší závody," uvedl pilot Mercedesu, který na svého týmového kolegu Valtteriho Bottase v čele seriálu ztrácí šest bodů.

Velká cena Maďarska startuje v neděli 19. července v 15:10. Grand Prix vysílá stanice Sport2, závodní studio začíná 70 minut před startem. On-line přenos můžete sledovat na stránkách deníku Aktuálně.cz.