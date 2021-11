Hamilton si podmanil premiérovou Grand Prix Kataru formule 1

Lewis Hamilton v Mercedesu vyhrál historicky první Velkou cenu Kataru formule 1. Druhý v neděli dojel lídr seriálu Max Verstappen s Red Bullem, jehož náskok se tak snížil na pouhých osm bodů.

Verstappen dostal krátce před Grand Prix trest v podobě ztráty pěti míst na startovním roštu za to, že v sobotní kvalifikaci nerespektoval žluté vlajky.

Pilot Red Bullu ale start ze sedmé příčky zvládl bez problémů a už v pátém kole jel na druhém místě. V čele se držel Hamilton, který absolutně kontroloval klání od prvních metrů až do cíle.

"Byl to pěkně nalajnovaný závod. Tým udělal obrovský kus práce. Vyhrát druhý závod po sobě je skvělý pocit a doufám, že se nám bude dařit i v posledních dvou Grand Prix," řekl Brit, který v Losailu oslavil 103. vítězství v kariéře.

Verstappen získal alespoň bonusový bod za nejrychlejší kolo závodu. "Naštěstí se mi vážně povedl start. Získat nakonec i nejrychlejší kolo byl pěkný závěr dne," řekl pilot Red Bullu,

Třetí dojel Fernando Alonso v Alpine. Pro Španěla to byly první stupně vítězů od GP Maďarska 2014, kde byl druhý za volantem Ferrari. "Čekal jsem na to sedm let, ale konečně je to tam! Jsem moc šťastný kvůli týmu. Byl skvělý a vůz je neuvěřitelně spolehlivý," liboval si 40letý Alonso.

Španělovi v samém závěru pomohl virtuální safety car, který mu umožnil uhájit na opotřebovaných gumách pozici před Mexičanem Sergiem Pérezem z Red Bullu.

Poslední dvě letošní Velké ceny se pojedou v prosinci v Saúdské Arábii a v Abú Zabí. Vedle boje o titul mezi jezdci je vyrovnaný i Pohár konstruktérů. Mercedes, jehož druhý pilot Valtteri Bottas z Finska v Kataru nedojel, vede před Red Bullem už jen o pět bodů.