Verstappen udržel v Montrealu za zády Sainze, Red Bull vyhrál pošesté za sebou

Max Verstappen vyhrál nedělní Velkou cenu Kanady formule 1. Jeho tým Red Bull pokračuje ve vítězné sérii, která začala už koncem dubna v Imole.

Druhý dojel Carlos Sainz junior s Ferrari, který na obhájce titulu v závěru závodu tvrdě dotíral. Španěl tak i po svém 148. startu stále čeká na triumf ve formuli 1.

"Safety car nám moc nepomohl. Bylo to ale hodně vzrušující. Dal jsem do toho vše a Carlos to samé. Viděl jsem, jak na to šlape, a když máte DRS, je to jednodušší. Naštěstí se zdá, že jsme letos hodně rychlí na rovinkách a to nám pomáhá," uvedl Verstappen po dojezdu před televizními kamerami.

Třetí v cíli byl Lewis Hamilton za volantem Mercedesu. Sedminásobný mistr světa se na stupně vítězů podíval letos teprve podruhé.

Verstappen, jenž absolvoval svoji jubilejní 150. Grand Prix, si letošním šestým trumfem upevnil vedení v průběžném pořadí seriálu. Jeho týmový kolega Sergio Pérez musel v Montrealu odstoupit kvůli rozbité převodovce a Charles Leclerc s Ferrari byl po startu z 19. pozice klasifikován pátý.

Verstappenův tým Red Bull vyhrál pošesté za sebou, k pěti úspěchům Nizozemce počínaje GP Emilia-Romagna přispěl jedním i Pérez v Monaku.

Vítěz sobotní kvalifikace Verstappen odstartoval do závodu lépe než druhý Fernando Alonso a udržel se v čele. Čtyřicetiletý španělský jezdec Alpine, který zahajoval z první řady po 3619 dnech, svou pozici naopak neudržel a už ve čtvrtém kole ho předjel jeho krajan Sainz. Dvojnásobný šampion se dál propadal a nakonec dojel sedmý.

V osmém kole odstoupil kvůli potížím s převodovkou Pérez a vedení závodu nasadilo režim virtuálního safety caru. Toho využil Verstappen s Hamiltonem a zajeli si poprvé pro novou sadu tvrdých pneumatik.

V 19. kole musel odstavit vůz kvůli technickým potížím také Mick Schumacher z Haasu, což přimělo k zastávce Sainze. Ten pak ztrácel z druhé příčky na Verstappena přes osm vteřin.

Šestadvacet kol před koncem vyměnil Nizozemec své pneumatiky podruhé a pustil se do stíhací jízdy za Sainzem. Po havárii Júkiho Cunody z AlphaTauri, který narazil při výjezdu z boxů do zdi, ale Španěl rovněž zastavil u mechaniků a vrátil se na trať za Verstappenem.

Po odjetí zpomalovacího vozu a restartu pilot Ferrari na vedoucího Nizozemce díky systému DRS pravidelně dotíral a živil naději na první triumf v F1 v kariéře. Verstappen ho ale k žádnému útoku nepustil a vedení si pohlídal až do konce.

Příští Velká cena Británie se uskuteční 3. července.