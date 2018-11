Hamiltonovi k vítězství pomohla Verstappenova kolize, Mercedes má Pohár konstruktérů

před 18 minutami

Lewis Hamilton vyhrál nedělní Velkou cenu Brazílie formule 1. Jeho tým Mercedes si v Sao Paulu pojistil zisk Poháru konstruktérů.

Mercedes si po titulu mistra světa jezdců pojistil i Pohár konstruktérů díky tomu, že Britův týmový kolega Valtteri Bottas dojel pátý a duo od Ferrari obsadilo třetí a šesté místo.

I když Hamilton získal už pět titulů mistra světa, teprve v neděli na brazilské trati dokázal vyhrát Velkou cenu poté, co v sezoně předčasně vybojoval korunu šampiona. Stříbrné šípy potřebovaly k jistotě Poháru konstruktérů získat v neděli o 13 bodů více než rivalové z Ferrari.

Závod začal pro Mercedes skvěle. Bottas v prvních zatáčkách předjel Ferrari Sebastiana Vettela a zavěsil se za už jistého mistra světa Hamiltona startujícího z pole position.

Pro Vettela se situace ještě zhoršila ve čtvrtém kole, když se před něj dostal také Verstappen. O dalších šest okruhů podějí byl Nizozemec už druhý, další "zásek na pažbě" se jmenoval Bottas. Naopak Vettel klesl na páté místo za Räikkönena.

Jezdci Mercedesu jako první z čela závodu zajeli pro nové gumy a do vedení se tak dostal Verstappen. Ten se sice po vlastní návštěvě mechaniků v čele neudržel, ale ve 40. okruhu se přece jen znovu ujal vedení na Hamiltonův úkor.

Jenže mladý Nizozemec se pár kol nato dostal do kontaktu s vozem Force India francouzského pilota Estebana Ocona, který sice jel o kolo zpět, ale přesto se nesmyslně snažil dostat před lídra závodu. Verstappenův Red Bull se roztočil, čehož využil Hamilton k předjížděcímu manévru.

Pilot Red Bullu rázem nabral více než pět vteřin ztráty. Tu se snažil rychle smazat, byť si stěžoval na ztrátu přítlaku. Ocon následně za celý incident dostal trest zastávky v boxech v délce 10 vteřin .

I když to vypadalo, že lídr závodu bude muset jet ještě jednou do boxů, nakonec Hamilton jízdu na ojetých pneumatikách zvládl a vedení udržel až do cíle. Verstappen proťal cílovou čáru o pouhých 1,4 vteřiny za mistrem světa. Třetí dojel Räikkönen.

