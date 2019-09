"To je pro Anthoinea". Leclerc své první vítězství věnoval zesnulému pilotu F2

před 48 minutami

Charles Leclerc ovládl nedělní Velkou cenu Belgie a po dramatickém finiši oslavil svoje první vítěství ve formuli 1.

Pilot Ferrari udržel vedení před dotírajícím lídrem seriálu Lewisem Hamiltonem v Mercedesu, který za ním na cílové čáře zaostal jen o necelou vteřinu. Třetí dojel Britův týmový kolega Valtteri Bottase.

21letý Monačan věnoval své premiérové vítězství v F1 zesnulému Francouzi Anthoinu Hubertovi, který nepřežil havárii v sobotním závodě Formule 2.

"Splnil jsem si svůj dětský sen, ale od včerejška to je těžký víkend. Ztratili jsme kamaráda, právě jemu chci dnešní triumf věnovat. Vyrůstali jsme spolu - vůbec první závod jsem absolvoval s Anthoinem, Estebanem (Oconem) a Pierrem Gaslym. Po tom, co se včera stalo, si první vítězství nemůžu stoprocentně užít, ale určitě to bude vzpomínka, která mi navždy zůstane," řekl dojatý Leclerc, který ovládl Velkou cenu F1 jako vůbec první rodák z Monackého knížectví.

Ferrari oslavilo první letošní vítězství a první triumf od loňské GP USA. Leclerc se dočkal životního úspěchu poté, co ho v Bahrajnu o vedení připravila technika a v Rakousku v samotném závěru závodu Verstappen.

Hned po startu došlo k divoké kolizi Maxe Verstappena a Kimiho Räikkönena, po níž Nizozemec k velkému zklamání tisíců svých fanoušků s poškozeným Red Bullem skončil v ochranných bariérách.

Leclerc si po startu z pole position držel vedení. Na první příčce zůstal až do zastávek v boxech. Po nich se sice propadl za týmového kolegu Sebastiana Vettela, ale vedení Ferrari brzy nařídilo pomalejšímu Němci před sebe mladšího parťáka pustit. Vettel navíc musel znovu k mechanikům a propadl se za Hamiltona i Bottase.

V závěrečných kolech začal Hamilton výrazně stahovat Leclercův náskok, ale k závěrečnému útoku se nakonec už nedostal. Na cílové čáře oba soupeře dělilo 981 tisícin vteřiny.

Povedenou premiéru si v kokpitu Red Bullu odbyl Alexander Albon. Thajský pilot, jenž přišel z Toro Rossa výměnou za Pierre Gaslyho, dojel pátý.



Kompletní výsledky VC Belgie:

Průběžné pořadí MS (po 13 z 21 závodů): 1. Hamilton 268, 2. Bottas 203, 3. Verstappen 181, 4. Vettel 169, 5. Leclerc 157, 6. Gasly 65.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 471, 2. Ferrari 326, 3. Red Bull 254, 4. McLaren 82, 5. Toro Rosso 51, 6. Renault 43, 7. Racing Point 40, 8. Alfa Romeo 32, 9. Haas 26, 10. Williams 1.