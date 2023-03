Verstappen odstartoval sezonu F1 spanilou jízdou v Bahrajnu. Zazářil i Alonso

Max Verstappen v Red Bullu zahájil obhajobu titulu mistra věta F1 vítězstvím v úvodní Velké ceně Bahrajnu. Druhý dojel jeho týmový kolega Sergio Pérez a třetí Fernando Alonso v Aston Martinu.

"Do první zastávky v boxech jsem si vytvořil bezpečný náskok. Pak jsem se musel starat o pneumatiky. Nikdy totiž nevíte, co se dalších částech závodu stane. Jsem rád, že jsem v Bahrajnu konečně vyhrál," připomněl úřadující šampion, že na trati v Sáchiru ještě nikdy nezvítězil.

Naděje Ferrari na stupně vítězů v Sáchiru skončily 17 kol před koncem, kdy musel Charles Leclerc odstoupit kvůli technické poruše z třetí pozice.

Verstappen si pohlídal vedení po startu z pole position. Leclerc se dokázal prosmýknout před Péreze, ale na stíhání suverénního Nizozemce chyběl jeho Ferrari výkon.

Šampion z let 2021 a 2022 si brzy vytvořil jasný náskok. Protože mu Red Bull opět připravil vynikající vůz, šlo už jen o to, s jakým náskokem vyhraje. Díky odlišné strategii se Pérezovi podařilo v polovině závodu zaútočil na Leclerca a získal na jeho úkor druhou pozici.

Ferrari se rozhodlo neriskovat. Po druhé zastávce v boxech zvolilo konzervativní strategii. Jenže ani to nestačilo. Proti byla pohonná jednotka speciálu z Maranella, která ve 41. okruhu vypověděla poslušnost.

To zahrálo do karet Alonsovi. Nejstarší pilot startovního roštu se po úvodní kolizi s týmovým kolegou Lancem Strollem úspěšně probíjel kupředu a svůj první start v zelených barvách Aston Martinu hned proměnil v umístění na stupních vítězů.

Alonso na problémy v prvním kole rychle zapomněl a po závodě se objal se Strollem. Navíc ocenil, jak se po operaci ruky dokázal dát rychle dohromady a vybojovat v Sáchiru šesté místo.

"Byl to pro náš tým úžasný víkend, stát na stupních vítězů je úžasný pocit. Neměli jsme nejlepší start a museli jsme na trati hodně předjíždět. Bylo v tom určitě hodně adrenalinu. Užívali si to fanoušci a užívali jsme si to i my," řekl rozesmátý 41letý Španěl.

Oba letošní nováčci si na první body musí počkat. Oscar Piastri musel už ve 14. okruhu odstavit nepojízdný McLaren v boxech. Logan Sargeant skončil s Williamsem na slušném dvanáctém místě, necelých deset sekund od bodované desítky.