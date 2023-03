Red Bull smetl konkurenci. Z motoru Ferrari byla bomba a Russell je připraven na oběť

Suverenita Red Bullu v prvním letošním závodě formule 1 v Sáchiru zaskočila jeho soupeře. Mají ale jen matnou představu o tom, jak ho zastavit.

Stačí uvést jen pár faktů a je jasné, proč mají po Velké ceně Bahrajnu šéfové ostatních týmů usilujících o vítězství důvod k přemýšlení: Red Bull jasně ovládl kvalifikaci, v závodě nebyl celých 57 kol v čele jiný vůz a ostatní soupeři na vedoucí duo ztráceli v průměru minimálně půl vteřiny na jedno kolo.

I když to nebývá pravidlem, stáj se sídlem v britském Milton Keynes potvrdila formu z předsezonních testů. U jeho rivalů teď dumají, co s tím.

Po startu nedělní Grand Prix to vypadlo nadějně pro Ferrari. Charles Leclerc se dostal před Sergia Péreze na druhé místo a tuto pozici si držel až do poloviny závodu.

Jenže Red Bull byl na měkké sadě jakoby tým z jiné planety. Nejen, že na ní byl rychlejší než všichni ostatní, ale navíc jeho jezdcům vydržely o půlku odkroužených kol déle. To byl klíč k úspěchu.

U Ferrari brzy pochopili marnost snahy dohnat oba vedoucí monoposty a do závěrečné fáze zvolila pro Leclerca konzervativní strategii směřující k udržení třetího místa.

Ovšem proti byl motor Ferrari. Ve 41. kole se z Leclercova mikrofonu ozvalo nešťastně "Ne, ne!". Agregát ztratil výkon a Monačan jen bezmocně seděl v kokpitu pomalu se ploužícího vozu, který by v této konfiguraci předjelo i šlapací autíčko. Tak trošku ironicky se zhmotnila slova bosse Haasu Guenthera Steinera, který o novém motoru z Maranella hovořil jako "doslova o bombě".

"Upřímně řečeno, zatím nevíme, co se přesně stalo," řekl po závodě nový šéf Scuderie Frederic Vasseur. "Dnes ráno došlo k problému, vyměnili jsme některé díly. Ale rychle začneme vyšetřování, abychom měli brzy výsledky."

Bez ohledu na příčinu Leclercova vypadnutí si první muž Ferrari stojí za designem aktuálního speciálu SF-23. "Nikdy jsem neviděl vůz, který by se v kvalifikaci vyrovnal jinému a nebyl pak schopný bojovat o čelní příčky. Pak je to tedy otázka nastavení. Vůbec to není věc koncepce," prohlásil Vasseur.

Toto Wolff, jeho protějšek z Mercedesu, byl mnohem kritičtější. Začal s tím už po kvalifikaci, kdy jeho jezdci obsadili až šesté a sedmé místo za dvojicí Red Bullů a Ferrari a Fernandem Alonsem v Aston Martinu. "Byla velká chyba pokračovat v koncepci vozu, jaká byla loni," prohlásil.

Ve stejném duchu navázal i po Velké ceně, která přinesla Lewisi Hamiltonovi páté místo s Georgi Russellovi sedmou příčku.

"Na konci sezony se zdálo, že jsme toho hodně dohonili, a šlo jen o to, který okruh nám vyhovuje a který ne. Ale od té doby se podle mě odstup od Red Bullu téměř zdvojnásobil, ne-li ztrojnásobil. A právě na to se musíme zaměřit," prohlásil šéf Stříbrných šípů.

Jeho britský svěřenec Russell v brzké zlepšení moc nevěří. "Red Bull je tak rozjetý, že by měl letos vyhrát všechny závody. S výkonností, kterou teď předvádí, si nedokážu představit, že by ho někdo dokázal vyzvat. Momentálně to má jednoduché, může si dělat, co chce," prohlásil.

Sice se to s náturou závodníka neslučuje, ale 25letý jezdec jakoby už po prvním podniku sezony rezignoval.

"Jistě, jsme tu, abychom vyhrávali. Ale pokud mi dáte na výběr mezi šancí vyhrávat a pomalým postupem a tím, že tu šanci mít nebudu, samozřejmě si vyberu triumfy. Takže pokud musíme obětovat některé závody, část nebo dokonce celou sezonu k získání vítězného vozu, tak to dost možná budeme muset udělat. Je totiž jasné, že jsme hodně pozadu," analyzoval Russell pozici dříve tak dominantního Mercedesu.