Vystrnadí Bottase nebo Räikkönena? Ricciardova cena na závodnickém trhu před Baku výrazně stoupla

před 1 hodinou

Daniel Ricciardo má před sebou náročnou volbu: zůstat u Red Bullu, domluvit se s Ferrari, nebo jít do Mercedesu?

Baku, Praha - Nedělní Velká cena Ázerbájdžánu formule 1 bude už čtvrtou Grand Prix, v níž se bude Mercedes pokoušet o první vítězství v sezoně. Tak dlouho Stříbrné šípy čekaly na premiérových 25 bodů naposledy v roce 2013. Jedním z mužů, kteří na této bilanci mají svůj podíl, je vítěz ze Šanghaje Daniel Ricciardo.

28letý Australan jako by byl od startu sezony ve stínu svého nezkrotného týmového parťáka Maxe Verstappena. Jenž byl to právě on, kdo v Číně po chybě mladého Nizozemce vybojoval pro Red Bull vítězný vavřín.

Tím nejen potěšil své současné chlebodárce, ale výrazně zvýšil vlastní cenu na závodnickém trhu. A v pravou chvíli, protože vrcholí rozhovory o jeho dalším osudu ve formuli 1 po skončení kontraktu u Red Bullu se závěrem letošního roku.

Za normálních okolností by pozice Valtteriho Bottase v Mercedesu a Kimiho Räikkönena u Ferrari byly absolutně jisté. Jenže je tu muž, který je z jejich pohodlí může vystrnadit.

Dohoda s Maranellem do konce června

Jak uvedla televizní stanice ESPN, jedná nyní Ricciardo s Ferrari a podle privátní dohody mají obě strany na diskuse čas do 30. června.

Ricciardo a Scuderia z Maranella vypadají jako ideální pár. Jeho otec pochází ze Sicílie a z matčiny strany má italské prarodiče, takže mluví plynně řečí Danteho a Boccaccia. Také jeho temperament by se do Ferrari hodil asi víc, než už trochu usedly "taťka od rodiny" Sebastian Vettel.

Na druhé straně by se opět po čtyřech sešel právě s Němcem, s nímž mu to v Red Bullu ten jeden společný rok zrovna moc neklapalo. Frustrovaný Vettel totiž jen pomalu chápal, že příchod hybridů znamenal konec jeho čtyřletého panování.

Australan nebude chtít být jen tak nějakou dvojkou a je otázka, nakolik by se smířil s tím, že by se kolem něj rudý tým netočil. A je veřejným tajemství, že sám pilot číslo 1 Ferrari bude mít do výběru svého týmového co mluvit. Pokud by řekl ano, byl by to nejspíš konec formulové kariéry Kimi Räikkönena, protože Fin už jen těžko kousne odchod do týmu, který by nebojoval o čelné pozice.

Riziko dalšího konfliktu u Stříbrných šípů

Ovšem Ferrari není jedinou "nevěstou". O Ricciarda má eminentní zájem také Mercedes. Ostatně sám rodák z Perthu se nechal slyšet, že by se moc rád v jednom týmu potkal s Hamiltonem.

Stříbrné šípy jsou jasným pánem hybridní éry. Byť letos ještě nevyhrály, pořád se řadí mezi největší aspiranty na titul. Ani Hamiltona by Australan hned nepřipravil o post čisté jedničky, ale právě proti silným týmovým kolegům se umí vytáhnout. To dokázal nejen s Vettelem, ale nyní s ambiciózním Verstappenem.

Jenže rozhovory začátkem roku výrazně ochably. Toto Wolff je totiž známý pragmatik a po letech hašení konfliktů mezi Nikem Rosbergem a Hamiltonem ho zjevně děsí další bitva dvou rovnocenných partnerů. Místo toho má teď jasnou jedničku a k ní rychlého asertivního Bottase.

Ne, že by Ricciardo byl nějaký konfliktní typ, jenže jeho příchod by byl velkou neznámou. Navíc Hamilton je u Mercedesu už od roku 2013, takže by bylo s podivem, kdyby mu teď dal nějaký důvod jít po vypršení smlouvy pryč.

Pořád je tu ještě ta varianta, že Ricciardo zůstane u Red Bullu. Tým se zbaví motorů Renault a jako jednička u Hondy, která se snad u Toro Rossa postupně zbavuje všech "mclarenovských" neduhů, by mohl konečně bojovat pravidelně o vítězství.

Jenže i to je všechno zatím na vodě. Navíc Red Bull má vedle Verstappena v záloze další velký talent - Carlose Sainze juniora, kterého teď půjčil Renaultu. Právě na těchto dvou mladících chce mentor Helmut Marko stavět novou strategii "křídel".

Navíc Ricciardo si jasně řekl o navýšení výplaty, chce 66 milionů dolarů (téměř 690 mil. Kč) za dva roky. Red Bull proto teď vyčkává a všechno chce případně vyřešit až v horizontu závěru srpna.

Ať už bude další osud Daniela Ricciarda jakýkoliv, vítěz historicky prvního podniku F1 v Baku z roku 2017 i jeho soupeři mají teď před sebou čtvrtý podnik letošní sezony. Velká cena v Ázerbájdžánu startuje v neděli v 14:10 našeho času. Závod můžete sledovat v našem online přenosu. Grand Prix vysílá stanice Sport2, kde 70 minut před startem začíná předzávodní studio.