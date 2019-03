V Austrálii vyhrál Bottas před Hamiltonem. Na Ferrari stupně vítězů nezbyly

před 6 hodinami

Valtteri Bottas v Mercedesu se stal prvním letošním vítězem závodu formule 1. V Melbourne finský pilot vyhrál před stájovým kolegou Lewisem Hamiltonem, třetí byl Max Verstappen s Red Bullem.

Až pod stupni vítězů skončilo v poměrně poklidné Grand Prix duo Ferrari Sebatian Vettel, Charles Leclerc. Novinku v podobě bodu za nejrychlejší kolo v závodě získal také vítězný Bottas.

"Byl to bez debaty můj zatím nejlepší závod formule 1. Nevím, co se stalo, ale všechno bylo absolutně pod kontrolou. Auto bylo úžasné a celé jsem si to užíval. Ale tenhle výkon by nebyl možný bez stoprocentní práce týmu," liboval si Bottas v cíli. Vítězství slavil naposledy v posledním závodě sezony 2017 v Abú Zabí.

Start vyšel nejlépe Finovi, který předjel držitele pole position Hamiltona. Jen krůček od kolize byly oba vozy Ferrari a Verstappen si tak udržel svoji pozici mezi nimi. Naopak domácí Daniel Ricciardo hned v úvodních metrech přišel o přední spoiler a propadl se až na poslední místo.

Na poklidném průběhu závodu nezměnily nic ani první zastávky v boxech. Tam se výrazněji zdržel jen Romain Grosjean kvůli problémům mechaniků Haasu s utažením předního kola.

Red Bull vsadil na lepší strategii a ve 31. kole se Verstappen dostal na třetí příčku před Vettela. To byla také poslední zásadní změna pořadí v čele.

V té samé chvíli skončilo domácí dobrodružství pro Ricciarda, jenž svůj Renault odstavil v boxech. Chvíli po něm skončil i Grosjean, jemuž opět po roce mechanici Haasu špatně utáhli matici na levém předním kole a tentokrát musel v závodě definitivně skončit. Celkem Velkou cenu Austrálie nedojeli tři piloti.

I když se v závěru Verstappen dotáhl za Hamiltona a Leclerc za Vettela, diváci žádný odvážný pokus o předjížděcí manévr neviděli - částečně i "zásluhou" příkazu Ferrari, aby Leclerc na svého týmového kolegu neútočil - a na konečném pořadí se už nic nezměnilo.

Lewis Hamilton tak potvrdil, že mu pole position v Melbourne k úspěchu nestačí. Z osmi startů z první pozice dokázal vyhrát jen dvakrát. "Pro náš tým to byl povedený víkend. Valtteri odjel skvělý závod, úspěch si zasloužil," řekl obhájce titulu.