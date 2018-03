Ferrari v Melbourne přelstilo soupeře v boxech, prvním vítězem sezony je Vettel

před 24 minutami

Po prvním podniku sezony, jímž byla Velká cena Austrálie v Melbourne vede Ferrari pořadí jezdců i týmů.

Melbourne - Sebastian Vettel ve Ferrari vyhrál Velkou cenu Austrálie formule 1. Druhý byl Lewis Hamilton s Mercedesem, třetí místo místo vybojoval Kimi Räaikkonen v dalším Ferrari.

Závod sice od startu vedl držitel pole position Hamilton před Räikkönenem. Jenže poté, co na trať vyjel safety car, udělali u Ferrari taktickou zastávku v boxech, která Vettela katapultovala z třetího místa do čela. Německý jezdec si první příčku v souboji dvou čtyřnásobných mistrů světa udržel až do cíle.

Klíčový moment závodu přišel během prvních zastávek v boxech, kdy tým Has dvakrát po sobě chyboval a vypustil své piloty se špatně upevněným kolem. Po Kevinu Magnussenovi zůstal na trati stát i Romain Grosjean.

Jenže Francouzův vůz byl "odložený" tak nešťastně, že k bezpečnému transportu mimo závodní dráhu nestačily žluté vlajky a byl vyhlášen virtuální safety car. Zatímco Hamilton i Räikkönen už byli v boxech, v té době vedoucí Vettel zajel pro nové gumy až nyní a to mu vyneslo vedení i po návratu na trať - těsně před Hamiltonem.

"Chyba byla v systému,který špatně vypočítal průměrný čas delta, který Lewis měl při aplikaci virtuálního safety car jet," vysvětlil problém toto Wolff, výkonný šéf týmu Mercedes.,

Od té chvíle se Němec chytl své příležitosti a při restartu ani v dalším průběhu Grand Prix nedovolil britskému rivalovi byť pomyslet na útok.

Povedený den Ferrari potvrdil třetím místem Räikkönen,který podobným stylem ubránil stupně vítězů před Danielem Ricciardem. Zkáza Haasu nahrála také Fernadadovli Alonsovi. Španěl dokončil GP Austrálie poprvé od chvíle, kdy se vrátil do McLarenu, v neděli byl pátý

